Вербное воскресенье — 2026: 50 красивых открыток и поздравлений

Поздравительные открытки с Вербным воскресеньем
На Вербное воскресенье вы можете порадовать красивой открыткой родственников, друзей, родителей, коллег. Для этого выберите подходящую картинку и скачайте ее на телефон или компьютер. Отправить открытку можно в любом мессенджере. Изображение можно разместить и в социальных сетях и добавить к нему праздничные поздравления и пожелания подписчикам и друзьям.
Поздравления с Вербным воскресеньем
Сопроводите открытку поздравлением с праздником. Воспользуйтесь одним из шаблонов ниже и добавьте к нему несколько личных пожеланий.
Поздравления родным
* С Вербным воскресеньем! Пусть в доме всегда будут тепло, уют и мир. А веточки вербы принесут здоровье и благополучие!
* Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть на душе будет светло и спокойно. Желаю больше радостных и добрых дней!
* С Вербным воскресеньем! Желаю, чтобы в семье царили любовь, забота и взаимопонимание!
* С праздником! Пусть верба защитит ваш дом от всего плохого! Мира и добра!
* С Вербным воскресеньем! Желаю вам добрых перемен и помощи свыше!
* Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть каждый день будет наполнен светом, теплом и душевным спокойствием!
* С Вербным воскресеньем! Пусть в доме всегда звучит смех, а у нас будет больше поводов для встреч!
* С праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и радости в душе!
* С Вербным воскресеньем! Пусть верба принесет в дом счастье, а в сердце — гармонию!
* Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть в жизни будет больше добра, уюта и семейного тепла!
Поздравления друзьям
* С Вербным воскресеньем! Пусть этот день принесет в твою жизнь легкость, радость и отличное настроение!
* Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть в жизни будет больше света, улыбок и радостных моментов!
* С Вербным воскресеньем! Желаю весеннего настроения, вдохновения и новых сил!
* С праздником! Пусть все задуманное легко сбывается, а жизнь радует приятными сюрпризами!
* С Вербным воскресеньем! Пусть в душе будет гармония, а рядом — верные друзья!
* Поздравляю! Пусть каждый день приносит радость, а верба — удачу и новые возможности!
* С Вербным воскресеньем! Пускай верба, которая появится сегодня в доме, принесет тебе здоровье и богатство!
* С праздником! Желаю солнечного настроения, добра и любви!
* С Вербным воскресеньем! Пусть все плохое уходит, а впереди ждет только хорошее!
* Поздравляю! Пусть жизнь будет наполнена светом, теплом и приятными событиями!
Поздравления коллегам и партнерам
* С Вербным воскресеньем! Пусть в работе все складывается спокойно и успешно, а дома царят гармония и стабильность!
* Поздравляю с праздником! Пусть Вербное воскресенье принесет вам силы, вдохновение и позитивный настрой!
* С Вербным воскресеньем! Желаю всего самого доброго в жизни!
* С праздником! Пусть в нашем коллективе царят взаимопонимание и поддержка, а работа приносит радость и удовольствие!
* С Вербным воскресеньем! Пусть верба принесет удачу в делах и новые возможности для роста!
* Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть во всех делах будет помощь свыше!
* С Вербным воскресеньем! Желаю стабильности, уверенности и хорошего настроения!
* С праздником! Пусть дела будут добрыми, мысли светлыми, а результаты полезными!
* С Вербным воскресеньем! Пусть работа приносит радость тебе и другим, а в жизни будет больше светлых моментов!
* Поздравляю с праздником! Пусть будет больше приятных новостей и поводов для радости!
Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах
🔴 С Вербным воскресеньем вас поздравляю!
Надежды, любви и здоровья желаю!
Пусть нежная верба подарит вам счастье,
Избавит ваш дом от любого ненастья!
🔴 Дорогие, с Вербным воскресеньем!
Пусть удача, радость входят в дом,
Пусть не гаснет вера во спасенье,
В мир с любовью, светом и добром.
🔴 Поздравляю с Вербным воскресеньем!
Мира и спокойствия в семье!
Пусть делам сопутствует везенье,
Прекратятся войны на земле!
🔴 Друзья, всех с Вербным воскресеньем!
Желаю жить в согласии и любви!
Пусть свыше к вам приходит вдохновенье
Сбываются надежды и мечты!
🔴 С молитвою в сердце и с вербой в руках
Встречаем мы праздник весны и надежды.
Пусть в сердце развеются горе и страх,
И будет любовь править миром, как прежде.
С Вербным воскресеньем,
Молитвы во спасение!
История и значение праздника Вербное воскресенье
Вербным воскресеньем в народе называют один из двунадесятых праздников (12 самых важных праздников в христианстве, кроме Пасхи, связанных с жизнью Иисуса Христа и Богородицы) в православии, церковное название — Вход Господень в Иерусалим. Дата празднования меняется в зависимости от Пасхи и приходится на воскресный день за неделю до нее. В 2026 году Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, отмечается 5 апреля.
Вербному воскресенью предшествует Лазарева суббота, а после праздника начинается Страстная седмица, когда христиане вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.
В церквях в этот день вспоминают торжественный въезд Иисуса Христа верхом на осле в Иерусалим. Событие описано в Евангелии. Толпа встречала Его как Мессию, устилая дорогу пальмовыми ветвями. Но всего через несколько дней те же люди требовали казни Спасителя. В Иерусалиме Христос принял крестные страдания и мученическую смерть. Но воскрес, ознаменовав победу жизни над смертью.
По данным исследователей, Вербное воскресенье начали отмечать еще в III веке. Постепенно вокруг праздника сложились традиции: веточки пальм освящали, а верующие стали проводить крестные ходы.
В России символом торжества издавна считается верба, так как из-за климата пальмы в стране почти не растут. На Руси незадолго до праздника начинали продавать веточки вербы с привязанными к ним бумажными ангелочками. Было принято легонько хлестать друг друга ветками — для здоровья и на удачу. А еще в народе ходило множество поговорок, связанных с вербой, например:
* Без вербы — не весна.
* Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед.
* Не я бью — верба бьет, через неделю Пасха.
* Верба бела — бьет за дело.
* Верба красна — бьет не напрасно.
* Верба придет — болезнь унесет.
Сегодня главной традицией праздника остается освящение вербных веточек в храме. Во время службы верующие стоят с зажженными свечами и веточками. В этот день принято молиться о спасении души. Позже веточки вербы приносят в дом и ставят их рядом с иконами — считается, что они защищают семью от бед, болезней и злых сил.