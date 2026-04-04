Вербное воскресенье — 2026: 50 красивых открыток и поздравлений

Праздничные открытки с Вербным воскресеньем и добрые пожелания к празднику в прозе и стихах

Вербное воскресенье — народное название христианского праздника Вход Господень в Иерусалим. Его всегда отмечают за неделю до Пасхи, в 2026 году праздник выпал на 5 апреля. Главным символом торжества считаются веточки вербы. «Газета.Ru» подготовила красивые открытки и душевные поздравления с Вербным воскресеньем, которые вы можете отправить дорогим вам людям.

Поздравительные открытки с Вербным воскресеньем

На Вербное воскресенье вы можете порадовать красивой открыткой родственников, друзей, родителей, коллег.

Поздравления с Вербным воскресеньем

Сопроводите открытку поздравлением с праздником. Воспользуйтесь одним из шаблонов ниже и добавьте к нему несколько личных пожеланий.

Поздравления родным

* С Вербным воскресеньем! Пусть в доме всегда будут тепло, уют и мир. А веточки вербы принесут здоровье и благополучие!

* Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть на душе будет светло и спокойно. Желаю больше радостных и добрых дней!

* С Вербным воскресеньем! Желаю, чтобы в семье царили любовь, забота и взаимопонимание!

* С праздником! Пусть верба защитит ваш дом от всего плохого! Мира и добра!

* С Вербным воскресеньем! Желаю вам добрых перемен и помощи свыше!

* Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть каждый день будет наполнен светом, теплом и душевным спокойствием!

* С Вербным воскресеньем! Пусть в доме всегда звучит смех, а у нас будет больше поводов для встреч!

* С праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и радости в душе!

* С Вербным воскресеньем! Пусть верба принесет в дом счастье, а в сердце — гармонию!

* Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть в жизни будет больше добра, уюта и семейного тепла!

Поздравления друзьям

* С Вербным воскресеньем! Пусть этот день принесет в твою жизнь легкость, радость и отличное настроение!

* Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть в жизни будет больше света, улыбок и радостных моментов!

* С Вербным воскресеньем! Желаю весеннего настроения, вдохновения и новых сил!

* С праздником! Пусть все задуманное легко сбывается, а жизнь радует приятными сюрпризами!

* С Вербным воскресеньем! Пусть в душе будет гармония, а рядом — верные друзья!

* Поздравляю! Пусть каждый день приносит радость, а верба — удачу и новые возможности!

* С Вербным воскресеньем! Пускай верба, которая появится сегодня в доме, принесет тебе здоровье и богатство!

* С праздником! Желаю солнечного настроения, добра и любви!

* С Вербным воскресеньем! Пусть все плохое уходит, а впереди ждет только хорошее!

* Поздравляю! Пусть жизнь будет наполнена светом, теплом и приятными событиями!

Поздравления коллегам и партнерам

* С Вербным воскресеньем! Пусть в работе все складывается спокойно и успешно, а дома царят гармония и стабильность!

* Поздравляю с праздником! Пусть Вербное воскресенье принесет вам силы, вдохновение и позитивный настрой!

* С Вербным воскресеньем! Желаю всего самого доброго в жизни!

* С праздником! Пусть в нашем коллективе царят взаимопонимание и поддержка, а работа приносит радость и удовольствие!

* С Вербным воскресеньем! Пусть верба принесет удачу в делах и новые возможности для роста!

* Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть во всех делах будет помощь свыше!

* С Вербным воскресеньем! Желаю стабильности, уверенности и хорошего настроения!

* С праздником! Пусть дела будут добрыми, мысли светлыми, а результаты полезными!

* С Вербным воскресеньем! Пусть работа приносит радость тебе и другим, а в жизни будет больше светлых моментов!

* Поздравляю с праздником! Пусть будет больше приятных новостей и поводов для радости!

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

🔴 С Вербным воскресеньем вас поздравляю!

Надежды, любви и здоровья желаю!

Пусть нежная верба подарит вам счастье,

Избавит ваш дом от любого ненастья!

🔴 Дорогие, с Вербным воскресеньем!

Пусть удача, радость входят в дом,

Пусть не гаснет вера во спасенье,

В мир с любовью, светом и добром.

🔴 Поздравляю с Вербным воскресеньем!

Мира и спокойствия в семье!

Пусть делам сопутствует везенье,

Прекратятся войны на земле!

🔴 Друзья, всех с Вербным воскресеньем!

Желаю жить в согласии и любви!

Пусть свыше к вам приходит вдохновенье

Сбываются надежды и мечты!

🔴 С молитвою в сердце и с вербой в руках

Встречаем мы праздник весны и надежды.

Пусть в сердце развеются горе и страх,

И будет любовь править миром, как прежде.

С Вербным воскресеньем,

Молитвы во спасение!

История и значение праздника Вербное воскресенье

Вербным воскресеньем в народе называют один из двунадесятых праздников (12 самых важных праздников в христианстве, кроме Пасхи, связанных с жизнью Иисуса Христа и Богородицы) в православии, церковное название — Вход Господень в Иерусалим. Дата празднования меняется в зависимости от Пасхи и приходится на воскресный день за неделю до нее. В 2026 году Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, отмечается 5 апреля .

Вербному воскресенью предшествует Лазарева суббота, а после праздника начинается Страстная седмица, когда христиане вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.

В церквях в этот день вспоминают торжественный въезд Иисуса Христа верхом на осле в Иерусалим. Событие описано в Евангелии. Толпа встречала Его как Мессию, устилая дорогу пальмовыми ветвями. Но всего через несколько дней те же люди требовали казни Спасителя. В Иерусалиме Христос принял крестные страдания и мученическую смерть. Но воскрес, ознаменовав победу жизни над смертью.

По данным исследователей, Вербное воскресенье начали отмечать еще в III веке. Постепенно вокруг праздника сложились традиции: веточки пальм освящали, а верующие стали проводить крестные ходы.

В России символом торжества издавна считается верба, так как из-за климата пальмы в стране почти не растут. На Руси незадолго до праздника начинали продавать веточки вербы с привязанными к ним бумажными ангелочками. Было принято легонько хлестать друг друга ветками — для здоровья и на удачу. А еще в народе ходило множество поговорок, связанных с вербой, например:

* Без вербы — не весна.

* Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед.

* Не я бью — верба бьет, через неделю Пасха.

* Верба бела — бьет за дело.

* Верба красна — бьет не напрасно.

* Верба придет — болезнь унесет.

Сегодня главной традицией праздника остается освящение вербных веточек в храме. Во время службы верующие стоят с зажженными свечами и веточками. В этот день принято молиться о спасении души. Позже веточки вербы приносят в дом и ставят их рядом с иконами — считается, что они защищают семью от бед, болезней и злых сил.