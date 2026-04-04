Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Стиль

Вербное воскресенье — 2026: 50 красивых открыток и поздравлений

Праздничные открытки с Вербным воскресеньем и добрые пожелания к празднику в прозе и стихах
Вербное воскресенье — народное название христианского праздника Вход Господень в Иерусалим. Его всегда отмечают за неделю до Пасхи, в 2026 году праздник выпал на 5 апреля. Главным символом торжества считаются веточки вербы. «Газета.Ru» подготовила красивые открытки и душевные поздравления с Вербным воскресеньем, которые вы можете отправить дорогим вам людям.

Поздравительные открытки с Вербным воскресеньемПоздравления с Вербным воскресеньемПоздравления с Вербным воскресеньем в стихахИстория и значение праздника Вербное воскресенье



Поздравительные открытки с Вербным воскресеньем

На Вербное воскресенье вы можете порадовать красивой открыткой родственников, друзей, родителей, коллег. Для этого выберите подходящую картинку и скачайте ее на телефон или компьютер. Отправить открытку можно в любом мессенджере. Изображение можно разместить и в социальных сетях и добавить к нему праздничные поздравления и пожелания подписчикам и друзьям.

Читайте также
Вербное воскресенье в 2026 году: что это за праздник и как его отмечают

Поздравления с Вербным воскресеньем

Сопроводите открытку поздравлением с праздником. Воспользуйтесь одним из шаблонов ниже и добавьте к нему несколько личных пожеланий.

Поздравления родным

* С Вербным воскресеньем! Пусть в доме всегда будут тепло, уют и мир. А веточки вербы принесут здоровье и благополучие!

* Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть на душе будет светло и спокойно. Желаю больше радостных и добрых дней!

* С Вербным воскресеньем! Желаю, чтобы в семье царили любовь, забота и взаимопонимание!

* С праздником! Пусть верба защитит ваш дом от всего плохого! Мира и добра!

* С Вербным воскресеньем! Желаю вам добрых перемен и помощи свыше!

* Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть каждый день будет наполнен светом, теплом и душевным спокойствием!

* С Вербным воскресеньем! Пусть в доме всегда звучит смех, а у нас будет больше поводов для встреч!

* С праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и радости в душе!

* С Вербным воскресеньем! Пусть верба принесет в дом счастье, а в сердце — гармонию!

* Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть в жизни будет больше добра, уюта и семейного тепла!

Поздравления друзьям

* С Вербным воскресеньем! Пусть этот день принесет в твою жизнь легкость, радость и отличное настроение!

* Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть в жизни будет больше света, улыбок и радостных моментов!

* С Вербным воскресеньем! Желаю весеннего настроения, вдохновения и новых сил!

* С праздником! Пусть все задуманное легко сбывается, а жизнь радует приятными сюрпризами!

* С Вербным воскресеньем! Пусть в душе будет гармония, а рядом — верные друзья!

* Поздравляю! Пусть каждый день приносит радость, а верба — удачу и новые возможности!

* С Вербным воскресеньем! Пускай верба, которая появится сегодня в доме, принесет тебе здоровье и богатство!

* С праздником! Желаю солнечного настроения, добра и любви!

* С Вербным воскресеньем! Пусть все плохое уходит, а впереди ждет только хорошее!

* Поздравляю! Пусть жизнь будет наполнена светом, теплом и приятными событиями!

Поздравления коллегам и партнерам

* С Вербным воскресеньем! Пусть в работе все складывается спокойно и успешно, а дома царят гармония и стабильность!

* Поздравляю с праздником! Пусть Вербное воскресенье принесет вам силы, вдохновение и позитивный настрой!

* С Вербным воскресеньем! Желаю всего самого доброго в жизни!

* С праздником! Пусть в нашем коллективе царят взаимопонимание и поддержка, а работа приносит радость и удовольствие!

* С Вербным воскресеньем! Пусть верба принесет удачу в делах и новые возможности для роста!

* Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть во всех делах будет помощь свыше!

* С Вербным воскресеньем! Желаю стабильности, уверенности и хорошего настроения!

* С праздником! Пусть дела будут добрыми, мысли светлыми, а результаты полезными!

* С Вербным воскресеньем! Пусть работа приносит радость тебе и другим, а в жизни будет больше светлых моментов!

* Поздравляю с праздником! Пусть будет больше приятных новостей и поводов для радости!

Читайте также
Россиянам рассказали о традициях и запретах в Вербное воскресенье

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

🔴 С Вербным воскресеньем вас поздравляю!
Надежды, любви и здоровья желаю!
Пусть нежная верба подарит вам счастье,
Избавит ваш дом от любого ненастья!

🔴 Дорогие, с Вербным воскресеньем!
Пусть удача, радость входят в дом,
Пусть не гаснет вера во спасенье,
В мир с любовью, светом и добром.

🔴 Поздравляю с Вербным воскресеньем!
Мира и спокойствия в семье!
Пусть делам сопутствует везенье,
Прекратятся войны на земле!

🔴 Друзья, всех с Вербным воскресеньем!
Желаю жить в согласии и любви!
Пусть свыше к вам приходит вдохновенье
Сбываются надежды и мечты!

🔴 С молитвою в сердце и с вербой в руках
Встречаем мы праздник весны и надежды.
Пусть в сердце развеются горе и страх,
И будет любовь править миром, как прежде.
С Вербным воскресеньем,
Молитвы во спасение!

История и значение праздника Вербное воскресенье

Вербным воскресеньем в народе называют один из двунадесятых праздников (12 самых важных праздников в христианстве, кроме Пасхи, связанных с жизнью Иисуса Христа и Богородицы) в православии, церковное название — Вход Господень в Иерусалим. Дата празднования меняется в зависимости от Пасхи и приходится на воскресный день за неделю до нее. В 2026 году Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, отмечается 5 апреля.

Вербному воскресенью предшествует Лазарева суббота, а после праздника начинается Страстная седмица, когда христиане вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Читайте также
Лазарева суббота в 2026 году: что это за праздник и как его отмечают

В церквях в этот день вспоминают торжественный въезд Иисуса Христа верхом на осле в Иерусалим. Событие описано в Евангелии. Толпа встречала Его как Мессию, устилая дорогу пальмовыми ветвями. Но всего через несколько дней те же люди требовали казни Спасителя. В Иерусалиме Христос принял крестные страдания и мученическую смерть. Но воскрес, ознаменовав победу жизни над смертью.

По данным исследователей, Вербное воскресенье начали отмечать еще в III веке. Постепенно вокруг праздника сложились традиции: веточки пальм освящали, а верующие стали проводить крестные ходы.

Читайте также
Когда Пасха в 2026 году: дата, история и традиции главного православного праздника

В России символом торжества издавна считается верба, так как из-за климата пальмы в стране почти не растут. На Руси незадолго до праздника начинали продавать веточки вербы с привязанными к ним бумажными ангелочками. Было принято легонько хлестать друг друга ветками — для здоровья и на удачу. А еще в народе ходило множество поговорок, связанных с вербой, например:

* Без вербы — не весна.

* Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед.

* Не я бью — верба бьет, через неделю Пасха.

* Верба бела — бьет за дело.

* Верба красна — бьет не напрасно.

* Верба придет — болезнь унесет.

Сегодня главной традицией праздника остается освящение вербных веточек в храме. Во время службы верующие стоят с зажженными свечами и веточками. В этот день принято молиться о спасении души. Позже веточки вербы приносят в дом и ставят их рядом с иконами — считается, что они защищают семью от бед, болезней и злых сил.

 
Теперь вы знаете
Иран угрожает заблокировать Ормузский пролив на много лет. Чем это обернется для России и всего мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!