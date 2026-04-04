Время на исходе: Трамп грозит обрушить на Иран «настоящий ад» через 48 часов

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран в течение 48 часов не заключит соглашение и не откроет Ормузский пролив, на него «обрушится весь ад». Американский лидер дал Тегерану 10 дней на заключение сделки, обещая в противном случае уничтожить энергетическую инфраструктуру Исламской Республики. Восемь дней из них уже прошли. До этого Иран отверг мирное предложение США из 15 пунктов, потребовав репараций и признания своего суверенитета над Ормузским проливом.

«Помните, я дал Ирану десять дней на то, чтобы ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ или ОТКРЫТЬ ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ? Время на исходе — осталось 48 часов до того, как на них обрушится настоящий ад. Во славу Господа!» — написал он.

Трамп уже несколько раз ставил Ирану временные рамки для заключения «сделки» с США.

Так, 22 марта 2026 года Ирану выдвинули первый 48-часовой ультиматум с требованием открыть Ормузский пролив, угрожая в противном случае нанести удары по его электростанциям. Тегеран в ответ пообещал уничтожить энергетическую инфраструктуру США в странах Персидского залива, а также полностью закрыть Ормузский пролив.

На следующий день, 23 марта 2026 года, Трамп внезапно объявил, что США отложат удары по иранским электростанциям на 5 дней на время продолжающихся переговоров.

Наконец, 25 марта 2026 года Трамп дал Тегерану 10 дней на заключение сделки или разблокировку пролива, указав, что перерыв продлится до 20:00 по восточному времени 6 апреля 2026 года.

2 апреля президент США пообещал, что если Иран не пойдет навстречу, США нанесут «очень сильный удар по каждой из их электростанций, и, вероятно, одновременно».

Его пресс-секретарь Каролин Левитт подчеркивала, что американский лидер «не блефует»:

«Если Иран не сможет принять реальность текущего момента, если он не сможет понять, что потерпел военное поражение... президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде. Президент Трамп не блефует и готов обрушить настоящий ад».

В соцсетях отметили, что Трамп каждый раз выдвигает ультиматумы в адрес Ирана вечером в пятницу или на выходных, после закрытия американских фондовых рынков NASDAQ и NYSE, а в понедельник перед их открытием делает заявления о прогрессе в переговорах и урегулировании конфликта.

В частности, об этом в X написал американский журналист и блогер Пол Рэмзи.

«Разве он не делал ту же самую угрозу неделю назад? А в понедельник утром, за час до открытия рынков, Трамп объявит, что Иран согласился на сделку. Позже в тот же день иранцы скажут, что понятия не имеют, о чем он говорит, и запустят еще больше ракет», — подчеркнул Рэмзи.

Иран ранее неоднократно заявлял, что не ведет переговоров с США по урегулированию конфликта.

Какой сделки добивается Трамп?

Газета The New York Times сообщала, что через пакистанскую сторону Вашингтон передал Тегерану некий план урегулирования конфликта из 15 пунктов.

В их число входят обязательство, что Ормузский пролив должен оставаться открытым и свободным для судоходства. Иран также обязуется ограничить количество и дальность баллистических ракет, используя их исключительно для самообороны, а также полностью отказаться от ядерного оружия и всех связанных с ним объектов . Обогащение урана на территории страны запрещается, а запасы высокообогащенного урана подлежат передаче МАГАТЭ.

Атомные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе должны быть демонтированы, а сама программа — поставлена под полный контроль и независимые инспекции. Кроме того, Тегеран прекращает поддержку террористических прокси-групп, включая финансирование, и заявляет о прекращении войны. В ответ США снимают санкции, оказывают помощь в развитии гражданской ядерной энергетики в Бушере и прекращают действие механизма возобновления санкций.

Тегеран этот план отверг, потребовав от Вашингтона выплаты компенсаций и репараций за военный ущерб и признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что попытки стран региона во главе с Пакистаном добиться прекращения огня между США и Ираном «зашли в тупик». Тегеран отказался от встречи с американскими представителями в Исламабаде и считает требования США неприемлемыми.

Тем не менее Турция и Египет продолжают искать пути выхода из кризиса и рассматривают альтернативные переговорные площадки, включая Доху и Стамбул.