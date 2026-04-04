«Добро пожаловать в цифровое сопротивление». Дуров пообещал «спрятать» трафик Telegram

Павел Дуров заявил, что даже после блокировки Telegram в России им каждый день пользуются десятки миллионов человек, а попытки ограничить доступ лишь усилили «цифровое сопротивление». В Госдуме тем временем потребовали объяснений от Роскомнадзора, который не дает ясного ответа о судьбе мессенджера. Что происходит вокруг Telegram — в материале «Газеты.Ru».

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что даже после блокировки мессенджера в России им продолжают ежедневно пользоваться 65 млн человек, а более 50 млн по-прежнему отправляют сообщения каждый день. По его словам, попытки ограничить доступ к Telegram не сработали, а лишь подтолкнули людей искать обходные пути. Дуров также провел параллель с Ираном, где, как он утверждает, блокировка сервиса привела не к переходу пользователей в подконтрольные государству приложения, а к массовому использованию средств обхода ограничений.

«Добро пожаловать обратно в «Цифровое сопротивление», мои русские братья и сестры. Теперь вся нация мобилизована, чтобы обойти эти абсурдные ограничения. Тысячи людей создают VPN и прокси. С нашей стороны мы будем продолжать адаптироваться — делая обнаружение и блокировку трафика Telegram еще труднее», — подчеркнул Дуров.

В конце марта ряд СМИ сообщил, что Telegram в России могут заблокировать с 1 апреля 2026 года, однако Роскомнадзор эти данные и не подтвердил, и не опроверг. На фоне продолжающегося замедления мессенджера глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что Telegram «умрет в ближайшие дни». В СПЧ при этом допустили, что работа сервиса может восстановиться, если его команда сумеет договориться с российскими властями.

Ответа от Роскомнадзора нет

Депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что все вопросы о возможной блокировке Telegram нужно адресовать Роскомнадзору, если мессенджер действительно соблюдает требования закона. По его словам, в таком случае у ведомства просто нет правовых оснований ограничивать работу сервиса. Ющенко также подчеркнул, что Роскомнадзор не объясняет ситуацию пользователям и не отвечает на запросы.

«А если команда Telegram говорит, что она выполняет требования и идет на контакты, ну тогда мяч сразу переходит на сторону Роскомнадзора», — отметил он.

Депутат добавил, что депутаты направляли протокольное поручение с запросом в адрес ведомства, однако эту инициативу не поддержали.

В середине февраля глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что служба больше не ведет переговоров с Павлом Дуровым.

«С Дуровым? Сейчас нет. <...> Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к большому сожалению, понимаете? Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений — как детской преступности, о которой мы постоянно говорим, террористических актов, диверсий», — сказал Бортников, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева.

Глава ФСБ также заявил: «нужно работать, а не биться за свободу слова», которую «никто не нарушает, а только защищает интересы граждан».

Еще одну претензию к Telegram в феврале высказал министр цифрового развития Максут Шадаев. На заседании комитета Госдумы он сообщил, что есть информация о получении зарубежными разведслужбами данных из мессенджера, которые затем используются против российских военных.

Telegram отверг обвинения

Пресс-служба мессенджера опровергла сообщения о том, что иностранные спецслужбы якобы получили доступ к переписке пользователей. Как сообщило агентство Reuters, в компании назвали заявления российских властей о взломе системы шифрования выдумкой и связали их с попыткой обосновать запрет мессенджера в стране.

На этом фоне в России допустили и более жесткие сценарии. В разговоре с НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что в ближайшее время Telegram могут признать экстремистским ресурсом, а рекламу в нем — криминализировать. По его словам, такие меры долго откладывались из-за личности Павла Дурова, однако после начатого в его отношении расследования риск подобного решения, по аналогии с Meta (признана в России экстремистской и запрещена), стал выше.

Клименко также отметил, что к Telegram в России всегда относились «с большой скидкой» из-за Дурова. По его мнению, если бы не происхождение создателя мессенджера, сервис по формальным основаниям могли бы заблокировать уже давно.

 
