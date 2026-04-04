«Момент выбора» близко: Армения назвала условие выхода из ОДКБ и ЕАЭС

Армения пригрозила выходом из ЕАЭС и ОДКБ из-за цен на газ

Армения окончательно выйдет из Евразийского экономического союза и ОДКБ, если Россия повысит цены на поставляемый газ, заявил спикер парламента Ален Симонян. В Кремле подчеркивали, что Москва продает Еревану газ значительно дешевле европейского. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армения подошла к «точке», после которой России придется пересмотреть подход к экономическому сотрудничеству.

Армения выйдет из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), если Россия повысит цены на поставляемый в страну газ. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Подобные разговоры не являются новостью, к примеру, разговоры об импорте армянских товаров, о цене на газ. Должен сказать, что, если они примут такое решение, Армения примет свое решение и окончательно выйдет из ОДКБ, из ЕАЭС», — приводит его слова «Интерфакс».

Он добавил, что сомневается в повышении цен на фоне недавних переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

«Я знаю, что состоялся очень хороший, эффективный разговор между главами двух стран», — добавил Симонян.

Газ без скидки

На встрече с Пашиняном в Кремле 1 апреля президент РФ напомнил, что Москва продает Еревану природный газ по ценам намного ниже европейских.

«На сегодняшний день, вы знаете, что цены на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за 1 тысячу кубов, а Россия продает газ Армении за 177,5 доллара за тысячу кубов. Разница большая», — сказал Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что сближение Армении и Евросоюза противоречит участию Еревана в ЕАЭС .

«Но это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано: нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно», — подчеркнул российский президент.

Путин подчеркнул, что такое совмещение невозможно по определению не по политическим, а экономическим причинам.

На это глава армянского правительства ответил, что Ереван будет сочетать эти повестки, пока есть такая возможность, а когда настанет «момент выбора», его сделает армянский народ.

На встрече с президентом РФ Пашинян также заявил, что Армения не участвует в работе ОДКБ из-за бездействия организации во время конфликта вокруг Нагорного Карабаха с Азербайджаном.

Пересмотр отношений

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС заявил, что Армения подошла к отметке, на которой Москве придется пересмотреть подход к экономическому сотрудничеству с Ереваном .

«С нашей стороны дискуссии носят откровенный характер и всегда уважительные. Вместе с тем, сверяя слова с делами, приходишь к выводу, что наши коллеги очень близко подошли к точке, после которой нам придется по-другому выстраивать свои экономические отношения с этой страной», — сказал вице-премьер РФ.

Оверчук добавил, что российское правительство волнуют перспективы будущего состояния торгово-экономических связей с Арменией.

«С учетом заявления о продаже концессии, общего понимания регионального контекста и политики руководства Армении на сближение с ЕС возникают серьезные вопросы относительно их будущего», — отметил политик.

Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в Армению: страна импортирует около 85% топлива по трубопроводам через Грузию, остальное получает из Ирана.

На внутреннем рынке Армении поставками и реализацией газа занимается «Газпром Армения», единственным акционером которой является российский «Газпром». Только за первое полугодие 2025 года объем поставок достиг 1,2 млрд кубометров.

Основной маршрут — газопровод «Северный Кавказ — Закавказье» протяженностью 612 км, введенный в эксплуатацию в 1988 году. Он проходит из России через территорию Грузии, его проектная мощность составляет 1,8 млрд кубометров газа в год.

По данным ТАСС, на фоне конфликта США и Ирана в марте цены на газ в Европе выросли в полтора раза по сравнению с февралем, достигнув около $633 за тысячу кубометров.

Кроме того, товарооборот между странами в 2025 году составил $6,4 млрд.