«В любом формате»: Зеленский готов встретиться с Путиным в Стамбуле

Владимир Зеленский на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным в любом формате. Об этом он сказал после того, как турецкий лидер предложил провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Стамбуле. В то же время глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что Киев ожидает визита делегации США во главе со спецпосланником Стивом Уиткоффом. Ранее эта делегация несколько раз была в Москве, но в Киев прибудет впервые.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает украинское издание «Страна».

Во время общения с украинским коллегой Эрдоган предложил провести новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле.

«Что касается мира, нам нужен мир. Мы сделаем все ради мира. Мы поговорили с президентом Эрдоганом. Он тоже говорит о мире, и, конечно, нам нужно поговорить завтра. И использовать все ценности и дипломатические усилия. Президент Эрдоган хочет провести переговоры здесь. Я всегда говорил, что мы готовы к встрече на уровне лидеров в любом формате», — сказал Зеленский.

Президент Украины 4 апреля в своем Telegram сообщил, что прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом и укрепления «двустороннего партнерства».

Делегация США направится в Киев

В тоже время глава офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg заявил, что вскоре Киев может посетить делегация США во главе со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером для «перезагрузки» переговоров.

«Кушнер, Уиткофф, Линдси Грэм — вот кто, как ожидается, приедет. Кто еще будет — посмотрим», — сказал Буданов.

Американские переговорщики могут прибыть в Киев после православной Пасхи, которая отмечается 12 апреля.

Это будет первый визит делегации США под эгидой Уиткоффа и Кушнера на Украину.

Буданов подчеркнул, что для Киева ключевым вопросом остаются гарантии безопасности со стороны Вашингтона в случае возможных договоренностей с Москвой.

Он также сообщил, что партнеры призывают Украину ограничить удары по энергоинфраструктуре России из-за роста мировых цен на нефть на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Альтернативные переговоры

Накануне Зеленский предложил альтернативный формат трехсторонней встречи: американская делегация как посредник могла бы сначала посетить Киев, а затем Москву. Делегация США сделает «все возможное», чтобы приехать в украинскую столицу, отметил президент.

«Это альтернативный вариант трехсторонней встречи на уровне технических групп. Американская группа может приехать к нам, а после нас поехать в Москву. Если не получается втроем, давайте сделаем так — по очереди. Это наше предложение», — приводит его слова УНИАН.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» назвал такое предложение «глупостью».

«Что за глупости? Выдумывать всякие форматы, всякие маршруты передвижения. Переговариваться должны прежде всего стороны конфликта. Наша страна и Украина. Будет посредник присутствовать — прекрасно. Не будет — все равно не удастся без очного контакта с противоборствующей стороной что-то решить», — подчеркнул сенатор.

Джабаров считает, что Зеленский пытается затягивать время подобными предложениями. Несмотря на это, Россия в любом случае достигнет всех целей специальной военной операции, а ВСУ в конечном счете покинут территорию Донбасса, добавил сенатор.

1 апреля помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что для урегулирования конфликта Зеленский должен вывести ВСУ из Донбасса.

«Если бы он принял решение о выводе войск и потом мы бы проверили, что он вывел войска, то открываются, конечно, перспективы для урегулирования многих вопросов, в том числе и решения вопроса о прекращении боевых действий», — заявил Ушаков «Вестям».

В Кремле отмечали, что пока что трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу.

«Пауза связана с тем, что американские переговорщики сейчас заняты другими делами, заняты вопросами, связанными с ситуацией на Ближнем Востоке», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас Вашингтон не может уделять много времени украинскому вопросу.

 
