Десятки людей в Дагестане отравились питьевой водой. Неделю назад регион пережил наводнение

В Дагестане более 20 человек попали в больницу с отравлением, среди них 14 детей

Массовое отравление питьевой водой произошло в Дагестане: за медпомощью обратились более 30 местных жителей, сообщили в СК по республике. Двумя днями ранее в крупнейшем источнике питьевой воды — роднике Бекенез — обнаружили кишечную палочку. Кроме того, в пострадавших от наводнения районах из-за риска вспышки инфекции начали экстренную вакцинацию людей против вирусного гепатита А. В конце марта на Дагестан обрушились сильные ливни и ураганный ветер, из-за чего затоплены оказались около 3,5 тыс. жилых домов.

Спустя неделю после сильнейшего наводнения, обрушившегося на Дагестан из-за ливней и штормового ветра, по меньшей мере 30 жителей республики обратились к врачам с симптомами отравления. С 2 по 4 апреля в Центральную районную больницу Карабудахкентского района поступили пациенты с признаками острой кишечной инфекции — рвотой, температурой и диареей. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.

«Предположительно, ухудшение состояния их здоровья связано с употреблением питьевой воды», — сообщили в СК.

Следователи выясняют обстоятельства и точные причины отравления людей, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В минздраве Дагестана рассказали, что для помощи пострадавшим в село Карабудахкент выехала бригада инфекционистов из Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале.

«За период со 2 по 4 апреля в стационар Карабудахкентской районной больницы госпитализирован 21 пациент с признаками острой кишечной инфекции, в том числе 14 детей . Тяжелых случаев болезни нет... Основные симптомы, с которыми люди обращаются к врачам: повышение температуры тела, тошнота, рвота, диарея и боли в животе», — заявили там.

В то же время в Роспотребнадзоре уточнили, что в больницах находятся 25 человек, но опровергли, что отравление вызвано водой.

«На данный момент фактов обращения в медицинские учреждения города с признаками интоксикации, вызванной качеством воды, не зафиксировано», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Два дня назад в администрации Карабудахкентского района, где и произошли отравления, сообщили о выявлении кишечной палочки в источнике водоснабжения «Бекенез» .

«Необходимо соблюдение противоэпидемического режима — соблюдение питьевого режима, организация питания строго после кипячения <...>, пить строго бутилированную или кипяченную воду», — говорится в сообщении.

Бекенез — один из крупнейших родников питьевой воды в Европе. Он обеспечивает водой более 50 тыс. человек.

Жителей пострадавших от наводнения районов также начали экстренно вакцинировать против вирусного гепатита А.

«В зонах чрезвычайной ситуации в связи с недавними наводнениями и риском вспышки инфекций начата экстренная иммунизация по эпидемическим показаниям против вирусного гепатита А. Мера направлена на защиту населения в подтопленных районах», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Первыми в очереди стоят работники общепита и снабжения, проживающие в пунктах временного размещения, сотрудники сферы ЖКХ, а также занятые в восстановительных работах.

Наводнение на Кавказе

29 марта на Дагестан обрушились сильные ливни, вызвавшие разлив рек и наводнения. В городах и селах эвакуировали более трех тысяч человек. Из-за подтоплений начались перебои с водоснабжением и электричеством — без света остались свыше полумиллиона жителей. В горах сошли лавины и сели, повреждены дороги и мосты.

По данным на 3 апреля, в Махачкале оставались подтопленными почти 200 домов и более 10 улиц. Всего в зону подтопления попали 3755 жилых домов и 173 улицы. Обесточены 65 тысяч абонентов. Эвакуированы 429 человек, в том числе 148 детей.

Для возмещения ущерба, нанесенного жилью от подтоплений в Дагестане, потребуется более 4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.

Ущерб сельскохозяйственным землям региона исчисляется сотнями миллионов: по оценке Минсельхоза РФ, он составил по меньшей мере 250 млн рублей.

В соседней Чечне подтопило около 2 тысяч домов, повреждены 17 мостов, введен режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между селами, а в Ингушетии фиксируются перебои со светом.