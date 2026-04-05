5 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

5 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье, а католики — Пасху. Россияне отмечают неофициальную дату — День русской нации. Поздравления сегодня принимают неонатологи — врачи, которые заботятся о здоровье новорожденных. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 5 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 5 апреля

* День русской нации

Этот неофициальный праздник приурочен к важнейшему историческому событию — сражению на Чудском озере, или Ледовому побоищу, которое произошло 5 апреля 1242 года. Возглавил русские дружины князь Александр Невский. Русские войска одолели немецких рыцарей и остановили их продвижение на восток. Некоторое время спустя было подписано мирное соглашение, по которому Ливонский орден отказывался от всех притязаний на русские земли. Уже захваченные территории также были возвращены.

* День неонатолога

Неонатолог — первый врач, который осматривает новорожденного и оценивает показатели его здоровья. В случае преждевременного появления ребенка на свет медик бросает все усилия на его выхаживание. Именно от внимательности неонатолога зависит ранняя диагностика опасных недугов и их своевременное лечение. В 2014 году благодарные родители, чьи дети были спасены усилиями неонатологов в разные годы, обратились в министерство здравоохранения РФ с просьбой установить отдельный профессиональный праздник для этих врачей. Так в России появился День неонатолога. В честь праздника по всей стране проходят медицинские форумы и конференции.

* День закупщика и тендерного специалиста в России

Сегодня поздравления с профессиональным праздникам принимают снабженцы и специалисты по тендерам. Дата неофициальная, но популярная среди специалистов, отвечающих за подбор и своевременные поставки качественного оборудования и материалов на предприятия. Она приурочена к подписанию в 2013 году закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ежегодно накануне праздника в разных регионах страны проходят торжественные мероприятия. Например, в Москве сразу девять российских компаний получили звание «Поставщик Правительства Москвы». Награждение прошло в рамках профильного форума.

* Международный день нравственности

Праздник появился в 2019 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Для многих людей это повод задуматься, как они живут, поступают ли по совести, какой моралью руководствуются в принятии решений. Сегодня как никогда актуально золотое правило нравственности — «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». Этот постулат лежит в основе множества мировых религий. А еще это очень простое и ясное мерило нравственности поступков. Если вы кого-то обидели, поступили несправедливо — сегодня можно сделать шаг навстречу и попросить прощения.

* День геолога

Каждое первое воскресенье апреля геологи России, Белоруссии, Казахстана и других стран отмечают свой профессиональный праздник. Он был учрежден в 1966 году в честь заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны.

Сегодня геологическая отрасль России обеспечивает национальную безопасность государства, формирует базу для добывающей, металлургической и химической промышленности и создает конкурентное преимущество страны на мировой арене. Благодаря исследованиям геологов ежегодно в стране открываются новые месторождения.

Веселые праздники 5 апреля • День «Идите ва-банк». Праздник призван придать смелости тем, кто вечно сомневается в правильности решения и не спешит действовать наперекор обстоятельствам. Сегодня ваш шанс сделать то, на что вы давно не решаетесь! • Праздник талой воды. Это шуточный праздник призывает оторваться от гаджетов и выбраться на природу. Посмотрите, как просыпаются деревья, послушайте журчанье талой воды и улыбнитесь!

Что отмечают в разных странах 5 апреля

День посадки деревьев — Южная Корея. Этот праздник призван напомнить о защите и сохранении лесов. По всей стране проходят общественные акции по озеленению. Жители высаживают деревья, чтобы восстановить зеленые массивы.

День миграционной службы — Казахстан. Сегодня поздравления принимают работники паспортно-визовой службы страны. В этот день проходят праздничные мероприятия и награждение лучших сотрудников.

День одуванчика — США. Этот неофициальный милый праздник приглашает выбраться на природу и полюбоваться цветением самых солнечных и ярких цветов — одуванчиков.

Религиозные праздники 5 апреля

* Вербное Воскресенье

Сегодня православные христиане отмечают один из важнейших праздников — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное Воскресенье. День, когда Иисус вошел в город, стал началом его крестных страданий.

Согласно Евангелию, Христос въехал в Иерусалим верхом на осле, что в иудейской традиции символизирует мир. Его встречали как Мессию и посланника Божьего. Люди выстилали Христу дорогу пальмовыми ветвями и приветствовали его возгласами: «Осанна!», что буквально переводится как «Спаси же!» Но трагедия заключалась в том, что уже через несколько дней эта же толпа будет требовать Его казни.

По традиции в храмах в этот день проходят особые богослужения, прихожане освящают веточки вербы. Праздник приходится на время Великого поста, но церковный устав допускает сегодня послабления. В Вербное воскресенье верующим разрешается рыба и немного вина.

* Католическая Пасха

Сегодня — самый большой, древний, торжественный и радостный праздник церковного года у католиков — Христово Воскресение. Торжественные богослужения, Крестный ход с Пресвятыми Дарами — этот день в соборах наполнен ликованием. Пасхальную Святую Мессу священники служат в белых облачениях. Верующие обмениваются освященными крашенными яйцами — символом победы жизни над смертью.

* День памяти преподобного Никона, игумена Киево-Печерского

Православные верующие сегодня чтут память Никона Печерского — древнерусского церковного деятеля XI века, игумена Киево-Печерского монастыря. Он был первым учеником и сподвижником преподобного Антония, который основал Киево-Печерскую обитель. Преподобный Никон пользовался большим уважением и любовью народа. Он известен как ученый-летописец и чудотворец, а также основатель храма и монастыря во имя Пресвятой Богородицы в Тмутаракани.

Народные праздники 5 апреля

Никонов день

На Руси праздник в честь преподобного Никона Печерского получил название Никонов день. По традиции сегодня было принято устраивать в доме большую уборку. Отлынивать от домашних дел запрещалось. Хозяйки, посмеиваясь, приговаривали: «Дом не велик, а присесть не велит».

Пока женщины мели избы и дворы, мужчины белили печи и меняли солому в матрасах. Полы, стены и лавки намывали настоями из сушеной мяты, благодаря чему в домах появлялся приятный запах. Хорошенько прибравшись, отправлялись в баню, прихватив с собой пучки мяты. После таких процедур домочадцам отлично спалось.

На Никона было принято наводить порядок и в садах. В это время уже приступали к высадке плодовых деревьев. По земле рассыпали хлебные крошки — чтобы привлечь птиц и защитить поля от вредителей.

Именины 5 апреля

• Алексей;

• Анастасия;

• Варвара;

• Василий;

• Георгий;

• Илья;

• Константин;

• Лидия;

• Макар;

• Пелагея;

• Сергей;

• Степан.

Приметы: что можно и что нельзя делать 5 апреля

Приметы о погоде

Заморозки — к теплому апрелю.

Теплый день — к жаркому лету.

Если на Никона дождь — лето теплом не порадует.

Дома кошка расчихалась — будет дождливо.

Из дупла показались белки — холода окончательно отступают.

Звездное небо ночью — к заморозкам.

Что можно делать 5 апреля

* Сходить в храм.

* Легко похлестать веточкой вербы родных — на счастье.

* Украсить вербой дом.

* Помочь нуждающимся.

* Собраться всем вместе за семейным столом.

Что нельзя делать 5 апреля

* Приглашать чужих в дом — можно лишиться счастья.

* Вязать узлы — к препятствиям.

* Давать деньги в долг — к убыткам.

* Вкушать хлеб после захода солнца — можно лишиться достатка.

* Отправляться в поездку — дорога может сложиться неудачно.

* Ссориться, спорить, шумно выяснять отношения.

* Выносить мусор вечером — можно «вынести» счастье.

Лунный календарь 5 апреля

Фаза Луны: убывающая луна, 18-й лунный день.

Луна в знаке Скорпион.

Интересный день, который зеркалит ваше поведение и поступки. Как вы поступаете с миром, так и он относится к вам. Поэтому будьте добрей и внимательней.

Сегодня велика вероятность попасть в плен чужих слов и иллюзий, поэтому действуйте аккуратно и благоразумно. Важные дела и переговоры лучше перенести. Однако день хорошо подходит для решения рутинных задач, в том числе и финансовых.

В плане здоровья важно воздержаться от излишеств в питании. Организм будет благодарен за заботу о нем.

5 апреля родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии.

Исторические события 5 апреля

* 456 год — святой Патрик вернулся в Ирландию в качестве миссионера.

* 1242 год — на Чудском озере произошло Ледовое побоище. Новгородцы и владимирцы под предводительством Александра Невского выступили против рыцарей Ливонского ордена.

* 1792 год — Джордж Вашингтон впервые в истории США применил президентское вето — на законопроект о распределении представителей между штатами.

* 1815 год — на острове Сумбава в Индонезии проснулся вулкан Тамбора: в результате недельного извержения погибло 92 тыс. человек.

* 1818 год — барон Карл де Дрез представил в Париже прообраз велосипеда.

* 1899 год — издано первое произведение Владимира Ленина «Развитие капитализма в России».

* 1913 год — Нильс Бор написал статью «О строении атомов и молекул», давшую толчок развитию квантовой теории.

* 1941 год — немецкие и итальянские войска вторглись в Югославию и Грецию.

* 1942 год — Адольф Гитлер подписал директиву, в которой указывалась главная цель немецкого летнего наступления — кавказская нефть.

* 1943 год — рыбаки подобрали у берегов Бразилии китайского моряка Пун Лима, продержавшегося на плоту 133 дня.

Пун Лим на аналогичном плоту

* 1980 год — СССР и Афганистан подписали договор о пребывании в Афганистане контингента советских войск.

* 1991 год — на военном аэродроме Кубинка в Подмосковье сформирована группа высшего пилотажа «Русские Витязи».

* 1992 год — Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии; началась осада Сараева.

Кто родился 5 апреля

* В 1588 году родился Томас Гоббс — английский философ-материалист и математик.

* В 1788 году родился Михаил Орлов — русский военный и государственный деятель, генерал-майор, декабрист.

* В 1869 году родился Сергей Чаплыгин — русский ученый-механик, один из основоположников аэродинамики.

* В 1894 году родился Лоуренс Белл — американский авиаконструктор, создавший первый в мире сверхзвуковой самолет.

* В 1908 году родилась Бетти Дейвис — американская актриса, одна из 100 величайших звезд кино по версии AFI, обладательница «Оскара».

* В 1920 году родился Артур Хейли — английский и канадский писатель-прозаик.

Кто скончался 5 апреля • В 1976 году умер Говард Хьюз — американский предприниматель, инженер, пионер авиации, кинорежиссер, продюсер.

• В 1994 году умер Курт Кобейн — лидер и вокалист американской рок-группы «Nirvana».

• В 2025 году умер Паша Техник — российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

Паша Техник

Кто отмечает день рождения 5 апреля

* 70 лет исполняется Александру Бушкову — российскому писателю, мастеру детектива и фэнтези.

* 57 лет исполняется Эвелине Бледанс — российской и украинской актрисе театра и кино.

* 53 года исполняется Фарреллу Уильямсу — американскому рэперу, многократному лауреату премии «Грэмми».

* 43 года исполняется Алексею Кабанову — российскому певцу, участнику группы «Корни».