«Сами заложили бомбу». В Европе назвали виновных в расколе НАТО

Глава минобороны Бельгии признал: Европа сама подорвала НАТО изнутри. После распада СССР в Старом Свете дружно сокращали численность армий, закрывали оборонные заводы и надеялись на американскую помощь. А теперь Трамп крутит Брюсселем как хочет, угрожает выходом из альянса и требует 5% ВВП на оборону. Как десятилетия экономии обернулись стратегическим фиаско и чего от европейцев добиваются США — в материале «Газеты.Ru».

Обжигающая правда

Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что бомбу под НАТО европейцы заложили сами. Десятилетиями они не вкладывались в оборону, а теперь столкнулись с последствиями.

«Существование военного альянса напрямую зависит от солидарности между его членами. Это требует боеготовых и хорошо оснащенных вооруженных сил, в том числе в мирное время. Это оказалось слишком большой просьбой для западноевропейских союзников. После распада Советского Союза «дивиденды мира» были сразу же проедены», — написал министр в соцсети X.

Деньги, которые могли пойти на танки и самолеты, потратили на другие цели. Финал, как подчеркнул Франкен, оказался предсказуем.

«Тем самым мы сами заложили бомбу под союз НАТО», — признал министр .

Особенно иронично его заявление прозвучало на фоне прошлогоднего саммита в Гааге — первого после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Американский президент требовал от стран Европы тратить 5% ВВП на оборону. Союзники восприняли требование болезненно, но к 2035 году сделать это пообещали.

Испания, правда, пыталась увильнуть: Педро Санчес еще до саммита писал генсеку НАТО Марку Рютте, что 5% не потянет и предложение не поддержит.

«Бумажные тигры» и улица с односторонним движением

Пока европейские министры каются в десятилетиях экономии, американцы готовы хлопнуть дверью. Трамп признался, что всерьез раздумывает о выходе из НАТО. Причину нашел вескую — союзники отказались помогать в войне против Ирана.

«НАТО никогда не оказывало на меня влияния. Я всегда знал, что они — «бумажные тигры», — заявил американский лидер.

И с улыбкой добавил, что его российскому коллеге Владимиру Путину это тоже известно.

Госсекретарь Марко Рубио 1 апреля в эфире Fox News развил тему. Он посетовал, что США не могут даже воспользоваться базами стран НАТО для защиты своих интересов. Американские войска стоят в Европе, «защищают» континент, а когда помощь нужна Вашингтону — в ответ тишина, объяснил Рубио. Он назвал НАТО «улицей с односторонним движением» и призвал переосмыслить ценность альянса для США.

Ранее генсек НАТО утверждал, что Штаты подтвердили приверженность альянсу, поэтому не покинут его.

«Трансатлантическое партнерство остается основой альянса. США четко подтвердили свою приверженность НАТО», — написал он на своей странице в соцсети X.

А вот в Польше, видимо, сильно обеспокоены. Министр иностранных дел Радослав Сикорский в эфире TVN призвал не притворяться, будто слова Трампа никто не слышал.

«Конечно НАТО — это опора нашей безопасности. Мы хотим быть хорошим верным союзником США, но не можем притворяться, что президент США не говорит то, что говорит», — подчеркнул он .

При этом он выразил уверенность, что в ближайшей перспективе США не выйдут.

Как убить НАТО, не выходя из него

В США тем временем продумали сценарии отношений с Европой еще до того, как Трамп всерьез заговорил о выходе из НАТО. Аналитики и бывшие сотрудники альянса перечислили изданию Politico пять способов ослабить блок. И только один из них — выход из его состава.

Первый и самый вероятный: усилить риторику. Каждый раз, когда Трамп называет союзников «бумажными тиграми», это подрывает доверие к обороне, объяснила экс-сотрудница НАТО Герлинда Нихус.

«Если ваш противник считает вас «бумажным тигром», то, конечно, это открытое приглашение для Владимира Путина и в некоторой степени для Си Цзиньпина проверить альянс на прочность», — отметила она.

Второй вариант: «осложнить жизнь» союзникам. США могут приостановить работу в комитетах по России и Украине, отказаться от взносов или ввести «плату за участие», ограничив голоса неплательщиков.

Третий и самый радикальный после полного выхода — вывод войск из Европы (сейчас там от 67 до 85 тысяч американцев). Эксперты считают это маловероятным: Трампу нужны войска в Европе, а европейцы, хоть и смогут заменить их, вряд ли спокойно примут этот шаг.

Четвертый — «мягкий выход» из военного планирования, бойкот встреч или отзыв делегации. Это парализует альянс, который держится на принятии единогласных решений. Пятый — полный выход, но его, вероятно, заблокирует конгресс и суды.

Между тем, российский обозреватель Сергей Латышев считает, что НАТО осталось всего несколько лет. Он сравнил членов блока с супругами, которые уже развелись, но все еще живут под одной крышей.

«Когда Трамп у власти, НАТО не имеет смысла. У нас сохраняется НАТО, но больше нет альянса», — процитировал он европейского собеседника Politico.

Как только американцы и европейцы обзаведутся своими военными союзами, НАТО перестанет существовать, добавил журналист.