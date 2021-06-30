Путин: переезд федерального правительство в Омск не решит проблем

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» усомнился в целесообразности переезда федерального правительства из Москвы в Омск.

Жители Омска посетовали на плохую экологическую обстановку и загрязнение воздуха в городе. Омичи предлагали перевезти правительство в Омск.

«Это не решит проблему. Я-то считаю, что в Сибирь надо переводить определенные федеральные структуры или, по крайней мере, головные офисы компаний, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве», — сказал Путин.

Президент отметил, что заводы работают десятилетиями, также обстановку осложняет отопление углем, мазутом и выбросы от транспорта.

Омск, по его словам, включен в перечень городов, где на 20% к 2024 году должен быть снижен уровень загрязнения воздуха.

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