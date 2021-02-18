Владимир Соловьев оспорит запрет на въезд в Латвию

Владимир Соловьев прокомментировал «Газете.Ru» решение МИДа Латвии, согласно которому журналиста объявили персоной нон грата и запретили въезд в страну. Телеведущий считает, что глава иностранного ведомства Эдгар Ринкевич программу полностью не видел, а основывался на коротком фрагменте ее выпуска. Обвинения в реабилитации нацизма журналист назвал оскорбительными и заявил, что вскоре обратится в суд.

«Это дело Латвии, кого включать, в какие списки, это их внутренний вопрос. Но обвинять меня в глорификации нацизма – меня еврея и антифашиста – это оскорбительно. Поэтому я надеюсь, что господин министр просто не видел исходных материалов и принял это решение на основании неполной или ложной информации ему предоставленной. У меня не останется иных вариантов, кроме как судиться, потому что это оскорбительно, то, что произнесено, по отношению к моим родственникам, погибшим, как в Холокосте, так и во время Великой Отечественной войны», - подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» Соловьев.

Ранее Латвия запретила въезд российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Сообщил об глава МИД балтийской республики Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter. Причиной такого решения стали высказывания журналиста о Навальном и Гитлере в эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».