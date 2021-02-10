В Сенате США началось рассмотрение импичмента Трампа

Сенат США начал рассматривать импичмент бывшего президента Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Экс-глава обвиняется по статье «Подстрекательство к мятежу». По словам обвинения, после его речи перед протестующими в Вашингтоне толпа пошла на штурм Капитолия.

Сенаторам предстоит обсудить, было ли это подстрекательством. У каждой из сторон есть 16 часов, чтобы изложить свою позицию. После этого сенаторы, исполняющие роль присяжных, проголосуют по делу.

«Америке нужна правда о роли экс-президента Трампа в разжигании мятежа 6 января, потому что это угрожало нашему правительству, это сорвало и могло легко разрушить мирную передачу полномочий в соединенных Штатах впервые за 233 года», — приводятся слова одного из обвинителей Джейми Раскина.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс импичмента Трампу конституционным.