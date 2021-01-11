Путин, Алиев и Пашинян договорились о развитии Нагорного Карабаха

Президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление по итогам трехсторонних переговоров, сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, Москва, Ереван и Азербайджан создадут рабочую группу по восстановлению и дальнейшему развитию Нагорного Карабаха.

Первое заседание группы пройдет до 30 января 2021 года. По его итогам будут определены основные планы развития транспортной инфраструктуры и экономики региона.

До 1 марта рабочая группа должна представить график реализации мероприятий по восстановлению Карабаха.

Ранее Путин рассказал об усилиях России по урегулированию ситуации в Карабахе.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.