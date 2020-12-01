Лавров раскритиковал призыв Санду к выводу миротворцев из Приднестровья

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал безответственным требование президента Молдавии Майи Санду о выводе российского контингента из Приднестровья, передает ТАСС.

«Едва ли мы сможем принять такое достаточно безответственное требование», — заявил глава ведомства.

Он пояснил, что миротворцы из России находятся в регионе для поддержания стабильности и предотвращения новых «кровавых» конфликтов.

Помимо этого, военные охраняют склад боеприпасов в Колбасе. По словам Лаврова, прекращение надзора за состояниям этих складов может привести к тяжелым последствиям.

Ранее молдавский президент заявила, что из Приднестровья должны быть выведены российские миротворцы и вывезено оружие.