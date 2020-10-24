В возрасте 38 лет умер принц Брунея Хаджи Абдул Азим, он был четвертым в очереди на трон. Об этом информирует агентство Xinhua со ссылкой на канцелярию султана страны.

Принц Азим — второй сын султана Хассанала Болкиаха, он родился в столице султаната Бандар-Сери-Бегаване 29 июля 1982 года. Причина его смерти не уточняется.

Отмечается, что в стране в связи с кончиной принца спустят национальные флаги. 24 октября в султанате начинается семидневный траур.