СМИ сообщили о падении рейтинга правительства Абэ

Рейтинг японского правительства, которым руководит премьер-министр Японии Синдзо Абэ, понизился до 27%. Об этом сообщает газета «Mainichi».

По данным издания, в начале мая этот показатель составлял 40%.

Кроме того, уровень недоверия вырос на 19% до 64%.

Газета отмечает, что на изменение в показателях повлиял скандал вокруг главного прокурора Токио Хирому Курокавы, который несколько раз нарушал режим самоизоляции в период карантина в стране для игры в маджонг со знакомыми журналистами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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