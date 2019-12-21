Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Его комментарий опубликован на сайте российского постоянного представительства.

По словам постпреда, граждане Сирии рискуют остаться без гуманитарной помощи из-за неспособности стран прийти к соглашению.

Он отметил, что возложение ответственности за несогласование механизма на Россию является необоснованным, так как российская сторона выступала за продление соглашения.

Россия предложила свой проект резолюции, в котором обосновала причины несостоятельности существующего механизма, подчеркнул Небензя.

Ранее стало известно, что Совбез ООН не поддержал российский проект резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии, в ответ РФ наложила вето на альтернативный проект Германии, Бельгии и Кувейта.

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