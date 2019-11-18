Условия для «нормандского саммита» «созрели», заявил Лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны-участницы «нормандского формата» готовы к встрече из-за того, что появились необходимые для ее проведения условия. Об этом сообщает ТАСС.

«Если все четыре страны - участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит условия «созрели»», — сказал глава министерства иностранных дел на пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

При этом Лавров особенно отметил действия правительства, созданного президентом Украины Владимиром Зеленским, благодаря которым удалось решить множество проблемных вопросов и официально закрепить «формулу Штайнмайера».

Также министр иностранных дел выразил надежду, что на саммите будет четко подтверждена «безальтернативность движения по направлению выполнения минского комплекса мер».

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