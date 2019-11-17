В Японии заявили о невозможности появления оптимизма в отношении КНДР

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Торжественный парад по случаю вступления на престол императора Японии Нарухито, Токио, 10 ноября... Торжественный парад по случаю вступления на престол императора Японии Нарухито, Токио, 10 ноября...
Торжественный парад по случаю вступления на престол императора Японии Нарухито, Токио, 10 ноября...
Issei Kato/Reuters

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что «никто не может быть оптимистичным в отношении Северной Кореи», передает Reuters.

Он сделал это заявление на фоне решения США и Южной Кореи отложить военные учения из-за КНДР.

По мнению японского министра, никто не может с оптимизмом смотреть на Северную Корею, так как страна много раз в 2019 году выпускала ракеты, включая баллистические.

«Северная Корея выпустила более 20 ракет в этом году», — добавил Таро.

Масштаб учений уже был снижен из-за недовольства КНДР, однако страна все равно выступила против проведения военных учений США и Южной Кореи.

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