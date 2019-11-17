В Японии заявили о невозможности появления оптимизма в отношении КНДР
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Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что «никто не может быть оптимистичным в отношении Северной Кореи», передает Reuters.
Он сделал это заявление на фоне решения США и Южной Кореи отложить военные учения из-за КНДР.
По мнению японского министра, никто не может с оптимизмом смотреть на Северную Корею, так как страна много раз в 2019 году выпускала ракеты, включая баллистические.
«Северная Корея выпустила более 20 ракет в этом году», — добавил Таро.
Масштаб учений уже был снижен из-за недовольства КНДР, однако страна все равно выступила против проведения военных учений США и Южной Кореи.
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