Путин прибыл в Казань

Российский президент Владимир Путин приземлился в Казани. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что самолет российского лидера совершил посадку в аэропорту им. Габдуллы Тукая. Его приветствовал глава региона Рустам Минниханов.

Как уточняется, в Казани глава государства примет участие в закрытии мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в новый аэропорт Саратова «Гагарин». Лидер познакомился с тем, как функционирует новая воздушная гавань.