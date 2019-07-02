Подозреваемого в госизмене мужчину арестовали в Москве

В Москве Лефортовский суд арестовал Сергея Петушкова, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщает агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

По ее словам, суд принял решение заключить Петушкова под стражу.

Она уточнила, что ему вменяются обвинения по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Как отмечается, дополнительные детали дела неизвестны. Оно маркировано грифом «секретно», поэтому материалы не разглашаются.

Ранее сообщалось, что бывшего майора ФСБ приговорили к шести годам колонии по делу о госизмене.