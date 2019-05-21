Зампостпреда Британии дважды прервал выступление Небензи в ООН

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Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен дважды прервал выступление своего российского коллеги Василия Небензи в ходе заседания Совбеза. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Аллен прервал Небензю во время обсуждения принятия на Украине закона о госязыке.

Как отмечается, Небензя заявил о «введении языковой инквизиции» на Украине, когда Аллен попросил предоставить ему слово.

При этом председатель Совбеза отказал постпреду Британии, но через несколько минут Аллен вновь прервал речь Небензи.

Ранее сообщалось, что СБ ООН отверг российское предложение по госязыку на Украине.