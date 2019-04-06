В Кремле отреагировали на предложение Володина об изменениях в Конституции России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможном участии нижней палаты Федерального собрания в формировании правительства для Кремля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, инициатива Володина является «новым предложением».

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До этого Володин заявил, что заметно выросла ответственность власти, и парламентский контроль за принимаемыми решениями стал более эффективным. В связи с этим он предложил законодательно прописать нормы отчета кабмина перед парламентом.

Володин впервые заговорил об изменениях в Конституции в интервью «Газете.Ru».