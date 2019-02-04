«Не следят за здоровьем»: глава Кузбасса описал жителей региона
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время конференции местного отделения партии «Единая Россия» заявил, что жители региона не следят за своим здоровьем. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора», — заявил Цивилев, комментируя физическую активность жителей Кузбасса.
Он выразил мнение, что кемеровским властям следует изменить «мышление» местных жителей. Тогда, заметил губернатор, поведение людей сместится в «правую» сторону — политик имел в виду, что в этом случае жители региона начнут заниматься своим здоровьем, уточняет «Ъ».
Цивилев заключил, что если люди не занимаются своим здоровьем в молодости, то потом им приходится постоянно лечиться.
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