Сенатор США заявил, что Путин загипнотизировал Трампа

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Сенатор США Джефф Меркли заявил, что президенту США Дональду Трампу лучше не встречаться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Аргентине, передает Mediaite.

«Во-первых, против него (Трампа) ведется расследование в связи с возможным вмешательством России (в президентские выборы 2016 года). Мы не знаем, какие у него есть финансовые связи, конфликты интересов», — сказал Меркли.

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По его словам, в ходе последней встречи двух лидеров не было прозрачности, так как во время беседы присутствовал лишь переводчик.

«Когда (Трамп) вышел (после встречи), он полностью пересказывал позицию Путина, как будто он был загипнотизировал», — сказал сенатор.

Он также подчеркнул, что американской стороне до сих пор неизвестно, что было сказано в ходе встречи.

Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа на G20.