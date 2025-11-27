На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Euroclear предостерег от предоставления кредита Украине

FT: репарационный кредит Украине навредит инвестиционному климату Европы
Global Look Press

Европейский депозитарий Euroclear предупредил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту о том, что предоставление Украине «репарационного кредита» за счет замороженных активов России навредит европейским финансовым рынкам и инвестиционному климату стран. Об этом пишет Financial Times (FT).

В соответствующем письме депозитария европейским властям сообщается, что подобный способ предоставления кредита Киеву будет воспринят за пределами ЕС как конфискация, а такой прогноз настораживает инвесторов, поскольку они могут расценить подобные действия как подрыв верховенства закона.

Помимо этого, российская сторона воспримет подобное решение тоже в качестве конфискации, что приведет к ответным действиям и потенциальным правовым проблемам, от которых Euroclear должен быть застрахован.

До этого Politico со ссылкой на двух неназванных дипломатов писал, что Евросоюз рассматривает возможность выдачи Украине промежуточного кредита, на случай если не удастся изъять замороженные российские активы. Однако эти деньги Киеву придется вернуть. В издании добавили, что страны ЕС не готовы перераспределять на себя финансовую нагрузку Украины.

26 ноября сообщалось, что выдача промежуточного кредита входит в план «Б», который начали разрабатывать члены ЕС на случай, если они не смогут договориться о конфискации замороженных активов России для финансирования Украины. Ожидается, что эти средства будут направлены на поддержку страны в первые месяцы 2026 года.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз примет решение по замороженным активам России в ближайшие дни.

