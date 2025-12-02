На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕЦБ отказались поддержать план по выдаче Украине кредита за счет активов РФ

FT: ЕЦБ отказался поддержать предоставление Украине кредита за счет активов РФ
Global Look Press

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не поддержал план по предоставлению Украине финансовой помощи в размере €140 млрд. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации издания, ЕЦБ пришел к выводу, что соответствующее предложение Европейской комиссии нарушает его мандат. Авторы статьи подчеркнули, что отказ банка поддержать многомиллиардную выплату Украине подрывает план Европейского союза (ЕС) по привлечению так называемого репарационного кредита за счет заблокированных российских активов.

1 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС на текущей неделе представит юридические предложения по финансированию Украины для удовлетворения ее потребностей. Как она отметила, региональное содружество «добилось хорошего прогресса» в обсуждении данной инициативы.

27 ноября депозитарий Euroclear предупредил Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошту о том, что предоставление Украине так называемого репарационного кредита за счет замороженных российских активов навредит европейским финансовым рынкам. Более того, этот шаг негативно повлияет на инвестиционный климат в странах — членах ЕС.

Ранее в ЕС заявили, что одна из стран — членов продолжает выступать против предоставления Украине кредита за счет активов РФ.

