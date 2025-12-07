Песков: ответственность за кражу активов РФ понесут и конкретные люди, и страны

Ответственность за возможное изъятие российских активов будут нести как конкретные люди, так и целые страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, говорится в Telegram-канале «Вестей».

«Послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность», — сказал он.

В этом же интервью Песков подчеркнул, что даже Международный валютный фонд (МВФ) выступает против изъятия замороженных российских активов. Он обратил внимание на то, что ВМФ, который является основой политики монетарного мира, «выступает против своих прародителей и говорит: «Опомнитесь».

«[В МВФ] призывают к тому, чтобы подобные шаги никоим образом не оказали негативного воздействия на международную финансовую систему», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, в случае кражи российских активов, этих денег хватит, чтобы еще пару лет «тратить украинцев как пули».

5 декабря канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен безрезультативно пытались уговорить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера конфисковать российские активы в пользу Украины. Как сообщила фон дер Ляйен по итогам встречи, обсуждение этого вопроса с целью достижения консенсуса продолжится на заседании ЕС 18 декабря.

Ранее фон дер Ляйен сообщила о механизме возврата России замороженных средств.