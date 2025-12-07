На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС нашли юридическую возможность навсегда заблокировать активы РФ

FT: замороженные активы России в ЕС могут оказаться заблокированными навсегда
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Замороженные российские активы могут быть заблокированы навсегда, потому что европейские чиновники нашли в своей законодательной базе пункт, согласно которому подобные решения возможно принять без достижения единогласия стран-членов. Об этом пишет газета Financial Times.

В публикации говорится, что до недавнего времени любая страна единолично могла «разрушить всю конструкцию» европейских санкций и обеспечить российской стороне доступ к ее резервам, поскольку санкции нужно было единогласно продлевать каждые шесть месяцев.

«Новый законодательный пакет позволит ЕС оставить замороженные российские активы заблокированными навсегда», — говорится в публикации.

По данным издания, еврочиновники нашли статью в договорах Евросоюза, которая гласит, что в «условиях серьезных экономических потрясений ему разрешено принимать меры без достижения единогласия».

6 декабря сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером не смогли прийти к общему мнению относительно изъятия российских активов.

Большинство замороженных активов России находятся в юрисдикции Европы. Самый большой объем в €191 млрд заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Ранее Европа испугалась за свой «авторитет» из-за изъятия российских активов.

