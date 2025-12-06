Фон дер Ляйен и Мерц не смогли уговорить Бельгию разрешить изъять активы России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с премьером Бельгии Бартом Де Вевером 5 декабря не смогли прийти к общему мнению относительно изъятия российских активов. Об этом в соцсети X сообщила сама фон дер Ляйен.

«Особая ситуация Бельгии в отношении использования замороженных российских активов неоспорима и должна решаться таким образом, чтобы все европейские государства подвергались одинаковому риску», — написала она.

По словам главы Еврокомиссии, стороны договорились продолжить обсуждения вопроса с целью достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18 декабря.

5 декабря страны Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать план по экспроприации российских активов в рамках схемы так называемого репарационного кредита для Украины.

В ходе заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) послы провели первую дискуссию по предложению Еврокомиссии, но не приняли практических решений.

Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 декабря обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации российских средств в пользу Украины. Бельгийская сторона, как и несколько других членов ЕС, неоднократно выступала против такого плана. Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что России не вернут ее активы, и объяснил почему.

Ранее Европа испугалась за свой «авторитет» из-за изъятия российских активов.