«Напоминает Карибский кризис». Что в России и на Западе думают о возобновлении ядерных испытаний

Зенитные ракеты армии США, размещенные во время Карибского кризиса на пляже во Флориде, 1962 год

В НАТО не считают, что стоит обращать внимание на заявления российского президента Владимира Путина о возможных готовящихся ядерных испытаниях, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Однако не все западные эксперты разделяют подобное мнение. Как на предложения о потенциальном возобновлении Россией ядерных испытаний отреагировали на Западе и начнется ли новая гонка вооружений — в материале «Газеты.Ru».

В ходе встречи с президентом Румынии Никушором Даном генеральный секретарь НАТО Марк Рютте язвительно отреагировал на вопрос о потенциальной реакции Североатлантического альянса в ответ на слова российского президента Владимира Путина о возможном возобновлении ядерных испытаний.

«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — сказал Рютте.

С другой стороны, газета Financial Times пишет, что представители разведывательных служб подчеркивают «серьезность» ситуации. Особенно тревожным кажется то, что точный смысл заявлений президента США Дональда Трампа неясен и что Соединенные Штаты не дают России никаких разъяснений.

CNN отмечает, что ядерные испытания Россия и США не проводили с 1990-х годов. Сейчас же, по данным телеканала, ситуация может вернуться к временам Холодной войны.

В ответ на многочисленные публикации иностранных СМИ о возобновлении Россией ядерных испытаний пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные журналисты не гнушаются передергиванием слов президента России.

«Несмотря на все разъяснения властей России, несмотря на четкие формулировки Путина, западные СМИ продолжают придерживаться излишне эмоциональной реакции, многие из них не гнушаются тем, чтобы передергивать смысл сказанного», — сказал Песков.

Ранее он отметил, что в Кремле не считают, что современный мир стал ближе к ядерной войне, чем во время Карибского кризиса в октябре 1962 года.

5 ноября президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи министр обороны Андрей Белоусов заявил о необходимости немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Он также сообщил, что Штаты начали разрабатывать новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel с ядерной боеголовкой с дальностью стрельбы 13 тыс. км.

По итогам заседания СБ президент России потребовал от министерства обороны, МИД, гражданских ведомств и спецслужб внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Заявление Белоусова прозвучало на фоне указа Трампа, который в конце октября распорядился начать испытания ядерного оружия. Глава Белого дома поручил это министерству войны (Пентагону).

По словам американского лидера, испытания должны начаться «немедленно» и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

Обострение напряженности

Журналисты агентства Reuters отмечают, что поручение президента России стало «очередным сигналом о том, что две страны с крупнейшими в мире ядерными арсеналами стремительно приближаются к этапу, который может привести к резкому обострению геополитической напряженности».

«Отношения Москвы и Вашингтона резко ухудшились за последние несколько недель, поскольку Трамп, разочарованный отсутствием прогресса в мирных переговорах по Украине, отменил запланированный саммит в Будапеште и ввел санкции», — говорится в материале.

При этом многие западные аналитики утверждают, что возобновление испытаний любой из ядерных держав будет дестабилизирующим фактором , поскольку вызовет аналогичную реакцию со стороны других государств.

Похожего мнения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. В комментарии для «Газеты.Ru» он заявил, что «мир все быстрее движется к повторению эпизодов Холодной войны».

«Испытания ядерных боеголовок нужны, чтобы понимать реальную разрушительную силу заряда. Раньше эффективность заряда проверялась с помощью подземных взрывов, но их признали экологически опасными. Поэтому уже более тридцати лет подобные расчеты проводились на компьютерах, но никто не может гарантировать, что боеголовка в 20 килотонн реально взорвется с такой мощностью», — пояснил военный эксперт.

Раньше нужды проверять реальную мощность ядерных боеголовок не было, но тот факт, что США приняли решение о возобновлении испытаний, подтверждает, что они готовятся к их возможному применению, считает Кнутов.

«Конечно, Россия не может не замечать того, что в Вашингтоне постепенно готовятся к ядерной войне, и отвечать на подобные угрозы точно нужно. Однако идти по этому пути следует только в случае, если мы увидим реальные шаги со стороны Штатов. Ситуация неприятная и напоминает Карибский кризис, единственный выход из которого — это мирные инициативы», — заключил Кнутов.

Демонстрация силы

В российском экспертном сообществе есть и те, кто не верят, что Россия вновь вступит в гонку вооружений с Соединенными Штатами. Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил «Газете.Ru», что «не стоит рассматривать происходящее как гонку вооружений, потому что это демонстрация силы».

«Россия продемонстрировала пока только свои возможности доставки ядерных боеголовок, когда тестировала «Буревестник» и «Посейдон», но буквально спустя пару дней США заговорили уже о непосредственно ядерных испытаниях. Очевидно, что, если Россия не ответит симметрично, то это будет рассматриваться Западом как слабость», — сказал политолог.

По его мнению, действия России — это только реакция на действия Соединенных Штатов, которые не показывали особой заинтересованности к заключению нового договора СНВ 3.

«Слова Рютте о том, что заявления Путина не стоит воспринимать всерьез, только подтверждают, что на Западе будут рассматривать отказ от ответных ядерных испытаний, как слабость. В гонку вооружений мы ввязываться не будем, но свою силу продемонстрировать должны», — заключил Блохин.

В случае если российский президент примет решение о возобновлении ядерных испытаний, то провести их будет необходимо как можно дальше от основных мест расселения людей и ближе к Соединенным Штатам , чтобы была возможность сравнить мощность взрывов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Обычно на архипелаге Новая Земля проводят все военные испытания, так что и ядерные тоже можно перенести туда, о чем и заявил наш министр обороны. Но было бы неплохо провести их как можно ближе к американцам, чтобы они заодно сравнили эффект от двух взрывов и поняли, чей мощнее», — сказал депутат.

По его мнению, России не стоит изображать из себя миротворца, если уж американцы выходят из моратория по испытаниям ядерного оружия.

«Когда над нашей страной нависла реальная угроза, миротворцев изображать не стоит. Наш президент дал понять, что мы готовы к тем вызовам, которые нам предлагают. Недружественные страны, которые все это время подливали масло в огонь вооруженных действий, должны наконец-то понять, чем их подстрекательство может закончиться», — заключил Колесник.