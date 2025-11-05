На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоусов предложил начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям

Белоусов назвал целесообразным немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям
true
true
true

Министр обороны России Андрей Белоусов считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Об этом он заявил на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно», — сказал Белоусов.

По словам министра, такие испытания могут пройти на полигоне «Новая Земля».

Это заявление Белоусова прозвучало на фоне указа президента США Дональда Трампа, который в конце октября распорядился начать испытания ядерного оружия. Глава Белого дома поручил это министерству войны (Пентагону). По словам американского лидера, испытания должны начаться «немедленно», и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

5 ноября Андрей Белоусов сообщил, что США начали разрабатывать новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel с ядерной боеголовкой с дальностью стрельбы 13 тысяч километров. Глава Минобороны РФ добавил, что также США ведут работы по перспективной стратегической атомной подлодке «Колумбия» и планируют расконсервировать 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа «Огайо».

Ранее США отрепетировали ядерный удар по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами