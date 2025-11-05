Белоусов предложил начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям

Министр обороны России Андрей Белоусов считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Об этом он заявил на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно», — сказал Белоусов.

По словам министра, такие испытания могут пройти на полигоне «Новая Земля».

Это заявление Белоусова прозвучало на фоне указа президента США Дональда Трампа, который в конце октября распорядился начать испытания ядерного оружия. Глава Белого дома поручил это министерству войны (Пентагону). По словам американского лидера, испытания должны начаться «немедленно», и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

5 ноября Андрей Белоусов сообщил, что США начали разрабатывать новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel с ядерной боеголовкой с дальностью стрельбы 13 тысяч километров. Глава Минобороны РФ добавил, что также США ведут работы по перспективной стратегической атомной подлодке «Колумбия» и планируют расконсервировать 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа «Огайо».

Ранее США отрепетировали ядерный удар по России.