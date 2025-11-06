«Инвестировать в свою безопасность». ЕС перенаправит средства гражданского назначения на оборону

В Брюсселе согласован механизм, который позволит Евросоюзу перенаправлять часть средств из гражданских бюджетных программ на финансирование оборонных проектов. Решение закрепляет возможность перераспределения ресурсов внутри действующего бюджета, без ожидания нового семилетнего цикла и без создания дополнительных фондов. Соглашение достигнуто в рамках реализации плана ReArm Europe.

Совет Евросоюза и Европейский парламент в Брюсселе достигли предварительного соглашения, которое позволит использовать часть средств, ранее предназначенных для гражданских программ, на проекты оборонного назначения. Решение принято в рамках реализации плана ReArm Europe, направленного на укрепление оборонного потенциала ЕС и повышение готовности к 2030 году.

Корректировка программ финансирования

Еврочиновники договорились внести изменения в пять действующих программ ЕС: «Цифровая Европа», Европейский оборонный фонд, «Соединяющая Европа», Платформа стратегических технологий для Европы (STEP) и «Горизонт Европа».

Изменения позволят направлять средства на развитие оборонной промышленности, технологии двойного назначения и проекты, связанные с обеспечением безопасности.

«Достигнутое соглашение о стимулировании инвестиций в оборону в текущем бюджете ЕС является важной вехой в реализации плана ReArm Europe и в продвижении ЕС к повышению нашей обороноспособности к 2030 году. Нам необходимо максимально увеличить наши инвестиции в оборону и технологии двойного назначения, чтобы подготовиться к будущему — вместе с Европой и Украиной», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

По словам министра по европейским делам Дании Мари Бьерр, ЕС намерен устранить все препятствия для инвестиций в оборону: «Соглашение посылает мощный сигнал: Европа полна решимости инвестировать в свою безопасность и устранять все препятствия на этом пути».

В мае Евросоюз согласовал кредитный инструмент SAFE для привлечения €150 млрд на наращивание производства вооружений. Кроме того, страны — члены ЕС планируют выделить дополнительно около €650 млрд из национальных бюджетов к 2030 году.

Участие Украины

Соглашение предусматривает присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду. Это станет первым случаем системного допуска государства, не входящего в ЕС, к этому механизму, что создаст условия для участия украинских предприятий и научных организаций в совместных оборонных исследованиях и технологических разработках.

Соглашение носит предварительный характер и должно быть формально подтверждено Европарламентом и Советом ЕС. Как правило, при наличии достигнутого межинституционального соглашения процедура финального утверждения проходит без значительных задержек.

В марте Европейская комиссия представила стратегию «Перевооружение Европы», позднее переименованную в «Готовность-2030». Документ предусматривает выделение порядка €800 млрд на укрепление обороны Европейского союза и поддержку Украины. Перераспределение средств гражданского назначения — один из элементов реализации этой долгосрочной программы.