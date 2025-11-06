В Кремле прокомментировали реакцию СМИ на заседание Совбеза с Путиным

Многие западные СМИ не гнушаются передергиванием слов президента России Владимира Путина, сказанных на совещании Совета безопасности РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, несмотря на все разъяснения властей России, несмотря на четкие формулировки Путина, западные СМИ продолжают придерживаться излишне эмоциональной реакции, многие из них не гнушаются тем, чтобы передергивать смысл сказанного.

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи он потребовал от министерства обороны, внешнеполитического ведомства, гражданских ведомств и специальных служб внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Российский лидер подчеркнул, что РФ соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует его нарушать. Однако страна готова принять ответные меры, если другие участники соглашения возобновят проведение испытаний.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав». Американский лидер пошел на такой шаг после того, как его российский коллега Владимир Путин объявил об испытании в РФ ракеты «Буревестник».

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил о готовности архипелага Новая Земля к проведению ядерных испытаний.