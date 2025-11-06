Рютте язвительно ответил на вопрос о возможном проведении Россией ядерных испытаний

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте язвительно ответил на вопрос о потенциальной реакции Североатлантического альянса на возможные ядерные испытания внутри России. Об этом сообщает румынский портал Digi 24.

Во время встречи с президентом Румынии Никушором Даном Марка Рютте попросили прокомментировать прошедший Совет безопасности России, на котором обсуждалась целесообразность проведения ядерных испытаний, а также ответную реакцию НАТО.

«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует [президент России Владимир] Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — сказал Рютте.

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи он потребовал от министерства обороны, внешнеполитического ведомства, гражданских ведомств и специальных служб внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Российский лидер подчеркнул, что РФ соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует его нарушать. Однако страна готова принять ответные меры, если другие участники соглашения возобновят проведение испытаний.

Ранее Путин назвал серьезным вопросом слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний.