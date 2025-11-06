В Кремле оценили близость мира к ядерной войне

Песков: в Кремле не думают, что мир стал ближе к ядерной войне, чем в 1962 году

Кремль не считает, что современный мир стал ближе к ядерной войне, чем во время Карибского кризиса в октябре 1962 года. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не стали бы приходить к таким заключениям», — заявил представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал поручение президента России Владимира Путина проработать возможность начала работ по подготовке ядерных испытаний.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав». Американский лидер пошел на такой шаг после того, как его российский коллега Владимир Путин объявил об испытании в РФ ракеты «Буревестник».

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. В ходе встречи он потребовал от министерства обороны, внешнеполитического ведомства, гражданских ведомств и специальных служб внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Российский лидер подчеркнул, что РФ соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует его нарушать. Однако страна готова принять ответные меры, если другие участники соглашения возобновят проведение испытаний.

Ранее Путин назвал серьезным вопросом слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний.