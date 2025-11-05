«C таким прошлым во власти делать нечего». Хинштейн потребовал уволить больше чиновников

Губернатор Курской области Александр Хинштейн призвал «ускорить процесс» увольнения сотрудников органов власти, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Термина «стал крайним» в уголовном праве не существует, подчеркнул он, призвав не оправдывать этих людей «подставой» и не ссылаться на их «незаменимость». За последние полгода в Курской области были уволены всего девять сотрудников из «черного списка».

Губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал подчиненных за то, что те «медленно» увольняют из органов власти и подведомственных учреждений сотрудников, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности или освобожденных от нее по нереабилитирующим основаниям.

«Поручение об увольнении лиц с уголовным прошлым было дано ранее, за период с апреля по октябрь трудовую деятельность прекратили лишь 9 человек, что составляет незначительную долю от общего числа выявленных»,

– цитируют Хинштейна «Курские новости».

Глава региона призвал «ускорить процесс» и раскритиковал попытки оправдать таких сотрудников, ссылаясь на то, что «их подставили», а также на их «незаменимость».

«Термина «стал крайним» в уголовном праве не существует», – парировал Хинштейн.

Глава региона пригрозил, что в дальнейшем публично озвучит имена чиновников, не выполнивших предписания по увольнению.

«Я начну публично озвучивать, кто и где работает. До конца ноября эта работа должна быть завершена. После этого я буду требовать письменных объяснений от каждого руководителя, почему поручение не выполнено», – добавил губернатор.

«Когда я вижу, что у нас есть лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за получение или дачу взятки, да, не осужденных впоследствии, по нереабилитирующим основаниям, я для себя твердо понимаю, что человеку с таким прошлым делать в органах власти нечего», – заключил глава региона.

В рамках оптимизации госслужащих в Курской области под сокращение попали 1466 человек, при этом экономия для региональной казны составила 527 млн рублей. При этом власти на год заморозили сокращения в министерстве соцобеспечения.

Еще в середине апреля Хинштейн поручил главе администрации региона и главам муниципальных образований Курской области провести проверку сотрудников органов власти на наличие у них погашенной судимости или прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям. Он подчеркивал, что тем, кого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений, «нет доверия в системе власти».

В мае Хинштейн сообщил, что был сформирован перечень сотрудников органов власти и подведомственных учреждений Курской области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были от нее освобождены по нереабилитирующим причинам. В черном списке оказались более 70 человек.

Тогда же Хинштейн отмечал, что уровень коррупции в регионе достиг «высшей должностной планки» и «очень многие» должны ответить за свои «коррупционные схемы».

Хинштейн стал врио главы Курской области в декабре 2024 года. Практически сразу он заявил, что не доверяет местным чиновникам. «Я считаю, что очень многие <…> должны ответить за все, что здесь происходило, и за коррупционные в том числе схемы», – сказал он на одной из первых встреч с местными жителями.

«Зубы дракона»

Строительство защитных сооружений на границе с Украиной, «зубов дракона», началось осенью 2022 года, когда главой Курской области был Роман Старовойт (в июле 2025 года он ушел в отставку с поста в правительстве и покончил с собой. – «Газета.Ru»). К качеству этих конструкций, представляющих собой большие бетонные пирамиды, вскоре возникли вопросы.

После проверки правоохранительных органов тогдашний заместитель Старовойта, а впоследствии губернатор Алексей Смирнов был обвинен в хищениях. В МВД заявили о мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений. Смирнов признал вину в получении около 30 млн рублей взяток. Эти средства ему передавали бизнесмены по контрактам, связанным с устройством фортификационных сооружений. По версии следствия, замгубернатора допускал к выполнению госконтрактов только тех подрядчиков, которые платили «откаты» в размере до 15% от суммы договора.

По обвинению в особо крупном мошенничестве арестован и бывший заместитель Старовойта Алексей Дедов.

В марте замначальника Главного управления МЧС по Курской области полковник Леонид Припута был снят с должности после инспекторской проверки. Он значится в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

На прошлой неделе суд вынес первый приговор по делу о фортификациях. Директору стройфирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому, признанному виновным в присвоении и растрате более 150 млн рублей, выделенных на возведение «зубов дракона», дали четыре года колонии.