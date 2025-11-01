«Зубы дракона». Вынесен первый приговор по делу о курских фортификациях

В Курской области суд вынес приговор возводившему фортификации в приграничье директору стройфирмы Виталию Синьговскому. Ему дали четыре года колонии за присвоение денег, он также должен будет возместить более 150 млн рублей. Губернатор Курской области Александр Хинштейн после приговора заявил, что «первый пошел», а «остальных не заставят ждать».

Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал приговор суда директору стройфирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому, признанному виновным в присвоении и растрате более 150 млн рублей, выделенных на возведение фортификационных сооружений («зубов дракона») в курском приграничье.

«Первый пошел, остальных не заставят ждать», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Суд приговорил главу стройфирмы «Сиэми» к четырем годам лишения свободы.

«Срок назначен с учетом того, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и изобличил других участников преступной группы», – отметил Хинштейн.

Ленинский районный суд Курска также удовлетворил иск «Корпорации развития Курской области» (КРКО) о возмещении причиненного ущерба в полном объеме.

«Взыскать с Синьговского Виталия Игоревича в пользу АО «Корпорация развития Курской области» (КРКО) сумму причиненного ущерба в размере 152 800 000 рублей», — говорится в тексте приговора. Приговор еще не вступил в законную силу.

Арест Синьговского

Синьговского арестовали в феврале 2025 года, все это время он находился под стражей.

Суд пришел к выводу, что бизнесмен Синьговский контролировал обналичивание средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, получая за это 5% от суммы договора . Его действия координировал экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев, а депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко предоставляла реквизиты и суммы для перевода и обналичивания.

Синьговский признал вину и просил назначить минимальную меру наказания, так как воспитывает четверых детей . Он заключил сделку со следствием и дал показания против бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, депутата Народного совета ДНР Татьяны Бондаренко и экс-заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова.

Сколько денег выделили на «зубы дракона»

В 2022–2023 годах правительство Курской области получило из федерального бюджета 19,4 млрд рублей для строительства защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов для защиты от военной агрессии Украины. Генеральным подрядчиком стала КРКО, гендиректором которой на тот момент был Владимир Лукин.

В январе 2025 года Генпрокуратура РФ потребовала взыскать от бывших руководителей КРКО и ряда коммерсантов 3,2 млрд рублей, присвоенных с контрактов по возведению оборонных сооружений в регионе, писало РИА Новости.

В иске говорилось, что Лукин со своими заместителями «использовали свое служебное положение в личных целях и интересах доверенных лиц, для их незаконного обогащения путем неправомерного завладения бюджетными средствами».

Ведомство просило суд наложить аресты на имущество фирм и участников коррупционных схем.

Ответчиками выступали Владимир Лукин, Игорь Грабин, Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО «КТК Сервис», ООО «Техимпэкс», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «Сиэми», ООО «Электростроймонтаж», ООО «Яртэс Инжиниринг», ООО «Энергосистема». По итогам рассмотрения иска суд взыскал с ответчиков 4,1 млрд рублей.

Прокуратура также сообщала, что к сделке были подключены стройфирма «Сиэми» и ООО «КТК Сервис». С ними заключили два договора, на основании которых фирмам выделили 385,3 млн рублей. Часть денег была легализована через приобретение дорогостоящей недвижимости, заявили в ведомстве.

В сентябре бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в получении многомиллионных «откатов» от владельцев предприятий, с которыми заключались контракты на строительство фортификационных сооружений. Смирнов был главой региона всего восемь месяцев. За это время он получил взяток примерно на 30 млн рублей.

Бывший губернатор также дал показания против своего бывшего заместителя Алексея Дедова. Тот, по его словам, «также брал взятки». Всего по делу проходят 11 обвиняемых.