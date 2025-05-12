«Высшая должностная планка». Хинштейн рассказал о преступлениях курских чиновников

Уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он также отметил, что люди, имевшие в прошлом судимость, не могут работать в органах власти и ее структурах. В своих соцсетях Хинштейн разместил соцопрос, в котором предложил высказать мнение по этому вопросу. Подавляющее большинство проголосовавших выступили против бывших уголовников на госслужбе.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о высоком уровне коррупции в регионе. Он также предложил уволить из органов власти и ее структур лиц, имевших судимость в прошлом.

«Люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Хинштейн запустил анонимный опрос в Telegram. Вопрос сформулирован следующим образом: «Поддерживаете мою позицию: люди с уголовным прошлым не должны работать во власти и властных структурах?» На выбор предлагаются три варианта с ответами «Да», «Нет», «Я сам судимый».

К 18:00 мск проголосовали уже более 65 тыс. человек. При этом 92% голосовавших выступают за запрет принимать на службу во властные структуры лиц с уголовным прошлым. Всего 7% не поддержали ограничения. И 2% ответили, что сами имеют судимость.

На заседании областного правительства 12 мая Хинштейн обратил внимание на то, что в регионе брали на работу в муниципальные казенные учреждения лиц, имевших судимость.

«Подготовлен список более чем из 70 сотрудников органов власти, подведов и учреждений, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности или освобожденных от нее по нереабилитирующим причинам. Каждому профильному заму «его» список будет доведен», — сообщил врио губернатора.

Он отметил, что отдельно список будет отрабатываться и с главами.

Ранее в апреле Хинштейн потребовал уволить исполняющего обязанности директора областного Центра занятости населения Павла Моисеева, который привлекался к уголовной ответственности.

«Не понимаю, как человек, обвиняемый в коррупции и которого суд де-факто признал виновным, может до сих пор работать в структуре госвласти! Потребовал уволить его — все основания для этого есть. Брать на работу в органы власти и их подведы людей, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, недопустимо», – указывал политик.

Тогда же он поручил проверить, есть ли в системе власти и подведомственных учреждениях лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности. «Таким в наших рядах не место», – подчеркивал Хинштейн.

Парк «Патриот»

Врио главы Курской области на правительственном совещании также коснулся темы до сих пор не завершенного ремонта парка «Патриот». По его словам, ситуация «переходит в сериал».

«И по поводу нашего мемориала «Патриот», на котором мы с вами 9 мая вечером снова встречались, история практически переходит в сериал, потому что то, что могли сделать силами пользователей леса и минприроды и подрядных организаций, сделано, плитка заделана, территория благоустроена, за что признателен», — заявил Хинштейн.

Он отметил, что часть установленного оборудования в парке не работает, в частности система видеонаблюдения, также нет освещения. Местные жители жалуются, что в клумбах растут сорняки, а на «Триумфальной арке» в некоторых местах отвалилась плитка. Он добавил, что лично убедился в наличии проблем на территории парка и призвал подрядчика «Добрый Дом» скорее завершить работы.

Коррупционные дела

В январе во время встречи с местными жителями Хинштейн заявил, что не доверяет курским чиновникам. «Я считаю, что очень многие <…> должны ответить за все, что здесь происходило, и за коррупционные, в том числе, схемы», – заявил он.

В конце января по собственному желанию свои посты оставили врио замгубернатора Сергей Стародубцев и председатель правительства региона и вице-губернатор Алексей Дедов. В феврале свой пост покинул третий заместитель Хинштейна — Роман Денисов, занимавший пост замгубернатора с января 2022 года.

В марте замначальника Главного управления МЧС по Курской области полковник Леонид Припута был снят с должности после инспекторской проверки. Он значится в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

Припута отвечал за вопросы гражданской обороны.

«Должны ответить за коррупционные схемы». Хинштейн предсказал судьбу чиновников Курской области Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вышел в Курске на стихийное собрание людей... 18 января 20:03

По данным источника РИА Новости, причиной снятия с должности могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона.

В апреле по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, а также его бывшего первого заместителя Алексея Дедова. Их подозревают в хищениях свыше одного миллиарда рублей.