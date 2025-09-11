«Получил 30 млн откатов». Бывший курский губернатор признал вину во взятках

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов признал вину в получении около 30 млн рублей взяток. Эти средства ему передавали бизнесмены по контрактам, связанным с устройством фортификационных сооружений на российско-украинской границе.
Ранее Смирнов заключил сделку со следствием.
«Во время следственных действий со Смирновым в рамках заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве он признался, что от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, получил от организаций-подрядчиков около 30 млн рублей откатов», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Бывший губернатор также дал показания против своего бывшего заместителя Алексея Дедова. Тот, по его словам, «также брал взятки». Всего по делу проходят 11 обвиняемых.
В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Кроме того, ему инкриминируется особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ). Экс-глава региона активно сотрудничает со следствием.
Накануне в суде Смирнов подтвердил, что заключил сделку с правоохранителями.
«Я признал вину, даю признательные показания, готов выполнить все условия досудебного соглашения о сотрудничестве», — заявил он.
10 сентября Смирнову продлили срок нахождения под стражей до 15 декабря.
Как минимум 1 млрд рублей
Смирнов занимал пост губернатора Курской области с мая по декабрь 2024 года. Он стал главой региона, после того как предыдущий губернатор Роман Старовойт перешел работать в федеральное правительство и стал министром транспорта. Смирнов был первым замом Старовойта и председателем областного правительства.
5 декабря Смирнов сам подал в отставку. Тогда же свой пост покинул и Дедов, координировавший работу министерства ЖКХ и ТЭК, министерства по тарифам и ценам, министерства транспорта и автомобильных дорог, а также регионального министерства строительства.
15 апреля 2025 года бывшего губернатора задержали в Москве по делу о взятках. В тот же день был задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов.
По версии следствия, Смирнов допускал к выполнению государственных контрактов только тех подрядчиков, которые платили «откаты» в размере до 15% от суммы договора. Дедов был его сообщником. При этом строительство «зубов дракона» вдоль границы Курской области с Украиной началось еще осенью 2022 года при Старовойте. Во время эксплуатации выяснилось, что они не отвечают заявленным требованиям и их качество крайне низкое. В ходе последующих проверок выяснилось, что чиновники заключали контракты с выгодными им компаниями и получали «откаты». Следствие проявляло интерес к Старовойту, ушедшему после губернаторства на пост министра транспорта РФ. В июле 2025 года Роман Старовойт ушел в отставку с поста в правительстве и покончил с собой.
Врио губернатора Курской области был назначен Александр Хинштейн. В мае он заявил, что уровень коррупции в Курской области достиг «высшей должностной планки», и «очень многие» должны ответить за свои «коррупционные схемы».