«Получил 30 млн откатов». Бывший курский губернатор признал вину во взятках

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в получении многомиллионных «откатов» от владельцев предприятий, с которыми заключались контракты на строительство фортификационный сооружений. Смирнов был главой региона всего восемь месяцев. За это время он получил взяток примерно на 30 млн рублей. Сейчас он активно сотрудничает со следствием.

Ранее Смирнов заключил сделку со следствием.

«Во время следственных действий со Смирновым в рамках заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве он признался, что от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, получил от организаций-подрядчиков около 30 млн рублей откатов», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Бывший губернатор также дал показания против своего бывшего заместителя Алексея Дедова. Тот, по его словам, «также брал взятки». Всего по делу проходят 11 обвиняемых.

В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Кроме того, ему инкриминируется особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ). Экс-глава региона активно сотрудничает со следствием.

Накануне в суде Смирнов подтвердил, что заключил сделку с правоохранителями.

«Я признал вину, даю признательные показания, готов выполнить все условия досудебного соглашения о сотрудничестве», — заявил он.

10 сентября Смирнову продлили срок нахождения под стражей до 15 декабря.

Как минимум 1 млрд рублей

Смирнов занимал пост губернатора Курской области с мая по декабрь 2024 года. Он стал главой региона, после того как предыдущий губернатор Роман Старовойт перешел работать в федеральное правительство и стал министром транспорта. Смирнов был первым замом Старовойта и председателем областного правительства.

5 декабря Смирнов сам подал в отставку. Тогда же свой пост покинул и Дедов, координировавший работу министерства ЖКХ и ТЭК, министерства по тарифам и ценам, министерства транспорта и автомобильных дорог, а также регионального министерства строительства.

15 апреля 2025 года бывшего губернатора задержали в Москве по делу о взятках. В тот же день был задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов.

По версии следствия, Смирнов допускал к выполнению государственных контрактов только тех подрядчиков, которые платили «откаты» в размере до 15% от суммы договора. Дедов был его сообщником. При этом строительство «зубов дракона» вдоль границы Курской области с Украиной началось еще осенью 2022 года при Старовойте. Во время эксплуатации выяснилось, что они не отвечают заявленным требованиям и их качество крайне низкое. В ходе последующих проверок выяснилось, что чиновники заключали контракты с выгодными им компаниями и получали «откаты». Следствие проявляло интерес к Старовойту, ушедшему после губернаторства на пост министра транспорта РФ. В июле 2025 года Роман Старовойт ушел в отставку с поста в правительстве и покончил с собой.

Врио губернатора Курской области был назначен Александр Хинштейн. В мае он заявил, что уровень коррупции в Курской области достиг «высшей должностной планки», и «очень многие» должны ответить за свои «коррупционные схемы».