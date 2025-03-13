«Утратил доверие». За что уволили полковника, ответственного за убежища в Курской области

Заместитель начальника ГУ МЧС по Курской области полковник Леонид Припута был снят с должности после инспекторской проверки. Источник РИА Новости сообщил, что он значится в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупции. Сообщается, что он мог быть уволен из-за плохого состояния защитных сооружений и убежищ, выявленного после вторжения в Курскую область сил ВСУ в августе 2024 года. Ранее стало известно о возбуждении дела о мошенничестве в рамках контракта на изготовление противотанковых заграждений — так называемых «зубов дракона» в Курской области.

Замначальника Главного управления МЧС по Курской области полковник Леонид Припута был снят с должности после инспекторской проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Припута отвечал за вопросы гражданской обороны. По данным источника, Леонид Припута значится в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

«Причиной снятия с должности Припуты могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона», — цитирует РИА Новости источник.

Собеседник агентства добавил, что полковник Припута мог иметь отношение к установке противотанковых заграждений — так называемым «зубам дракона».

Мошенничество на «зубах»

12 марта МВД сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на 156 млн рублей в рамках контракта на изготовление «зубов» — бетонных пирамид для линии заграждений в Курской области.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что следствие подозревает в мошенничестве Корпорацию развития Курской области и еще две коммерческие организации.

«Прочность бетона [пирамид] была в два раза меньше заявленных требований. Это подтвердило проведенное в рамках следствия строительно-техническое исследование образцов сооружений»,

— говорится в сообщении в Telegram-канале Ирины Волк.

Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Заказчиком установки пирамид была Корпорация развития Курской области. Бывший глава организации Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин были арестованы в декабре 2024 года. 10 января суд также заключил под стражу заместителя главы корпорации Снежану Мартьянову.

По данным Генпрокуратуры, Лукин и другие топ-менеджеры корпорации вместе с предпринимателями присвоили около 3,2 млрд рублей на заключении фиктивных контрактов со строительными фирмами.

Корпорация развития Курской области (КРКО) была создана в 2012 году по распоряжению губернатора в качестве единого оператора по работе с инвесторами и развитию инфраструктуры региона.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее прокомментировал ход дела о «зубах дракона» в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что власти региона содействуют следствию.

«Мы не только не намерены что-то скрывать, а напротив — заинтересованы в том, чтобы все виновные в коррупции понесли заслуженное наказание», — подчеркнул Хинштейн.

Врио губернатора добавил, что никакого снисхождения по отношению к коррупционерам, особенно если речь идет об обороне региона, быть не может.

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Напомним, что в январе во время встречи с местными жителями Александр Хинштейн заявил, что не доверяет курским чиновникам.

«Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь, и всем представителям государства. По некоторым из них мы уже направили материалы в правоохранительные органы.

Я считаю, что очень многие (…) должны ответить за все, что здесь происходило, и за коррупционные, в том числе, схемы», — сказал тогда Хинштейн.

После этого целый ряд чиновников подали в отставку. В конце января по собственному желанию свои посты оставили врио замгубернатора Сергей Стародубцев и председатель правительства региона и вице-губернатор Алексей Дедов.

В феврале свой пост покинул третий заместитель Хинштейна — Роман Денисов, занимавший пост замгубернатора с января 2022 года.

13 марта Александр Хинштейн заявил, что в Курской области не смогут работать чиновники, у которых снижена устойчивость к стрессам.

«Людям, у которых стрессоустойчивость отсутствует, с тонкой душевной организацией, им просто во власти, по крайней мере здесь, на курской земле, делать нечего», — сказал Хинштейн в интервью ТАСС.

Александр Хинштнейн был назначен врио губернатора Курской области в декабре 2024 года. На встрече с ним президент РФ Владимир Путин отметил, что выбрал Хинштейна на эту должность, так как регион нуждается в кризисном управлении.