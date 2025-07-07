Неожиданная отставка и самоубийство. Чем известен Роман Старовойт — экс-министр и бывший губернатор

Экс-министр транспорта и бывший глава Курской области Роман Старовойт найден мертвым в Подмосковье. Главная версия следствия — самоубийство. Новости об этом появились днем 7 июля, а рано утром того же дня был опубликован указ президента о снятии Старовойта с должности главы Минтранса. В нем причины отставки не назывались, однако вскоре появилась версия о том, что чиновнику грозили серьезные обвинения, связанные с предыдущей работой. «Газета.Ru» вспомнила, чем занимался Роман Старовойт до Минтранса и как складывалась его карьера.

Роман Старовойт покончил с собой

Экс-министр транспорта Роман Старовойт, об отставке которого было объявлено утром 7 июня, покончил с собой в Одинцовском районе Подмосковья. Его тело нашли в кустах, рядом была припаркована Tesla бывшего чиновника. Одним из первых распространившуюся в Telegram-каналах информацию о суициде подтвердил депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

Вскоре официальное подтверждение выпустил и Следственный комитет: «Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия – самоубийство».

Рядом с телом экс-министра транспорта нашли наградной пистолет.

Старовойт получил его в октябре 2023 года, приказ о награждении был подписан главой МВД Владимиром Колокольцевым.

По данным Telegram-канала Baza, родные не видели Старовойта несколько последних дней. В минувшие выходные он приезжал на соревнования к своей дочери и был в подавленном состоянии.

«Пробыл там менее часа, обнял ее и уехал. Больше с родными он на связь не выходил», — говорится в сообщении.

По информации «112», тело Старовойта опознала 25-летняя Полина Корнеева, с которой его связывали романтические отношения. Именно она первой из близких экс-министра приехала на место происшествия.

Причины суицида: первые версии

Вскоре после самоубийства Старовойтова сразу несколько СМИ сообщили, что причиной случившегося могло стать вероятное уголовное дело, а также показания, которые дал его бывший заместитель Алексей Смирнов.

close Следователи у машины экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта на парковке в Одинцовском городском округе Московской области где было найдено его тело, 7 июля 2025 года Михаил Воскресенский/РИА Новости

После перехода Старовойта с поста губернатора Курской области в Минтранс Смирнов стал временно исполняющим обязанности главы региона. Но долго он на новом месте не пробыл: врио главы области в декабре 2024 года был назначен Александр Хинштейн. А Смирнова обвинили в хищении 1 млрд рублей, выделенного из бюджета на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что в отношении Старовойта действительно велась проверка на предмет его причастности к хищениям в Курской области.

Отставка с поста министра транспорта

Президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта утром 7 июля. Об этом стало известно из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Старовойт проработал на этом посту чуть больше года, он был назначен на должность в мае 2024-го.

Старовойта уволили после коллапса в российских аэропортах, случившегося в минувшие выходные. Из-за массированной атаки украинских БПЛА 5 и 6 июля аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов ввели временные ограничения на полеты. В результате многие пассажиры почти сутки провели в залах ожидания. По данным Росавиации, в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов. Было ли увольнение связано с коллапсом — не сообщалось.

Еще одной проблемой для бывшего министра транспорта в выходные стала утечка аммиака на танкере в порту в Ленобласти, где эвакуировали 23 человека.

«Могло вскрыться нечто неприятное»: Путин уволил главу Минтранса Старовойта Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса... 07 июля 12:48

Когда стало известно, что новым министром транспорта может стать бывший губернатор Новгородской области Алексей Никитин, появилась еще одна версия увольнения Старовойта. По словам источников газеты «Ведомости», эту рокировку готовили несколько месяцев, и ради этого еще в феврале Никитин ушел с поста главы региона.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что увольнение Старовойта не связано с утратой доверия, иначе эта формулировка фигурировала бы в официальном документе, подписанном президентом.

close Министр транспорта РФ Роман Старовойт принимает участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая, 2024 год Дмитрий Астахов/РИА Новости

При этом политолог Борис Межуев в разговоре с «Газетой.Ru» не исключил, что именно в Курской области могло вскрыться нечто неприятное для Старовойта, в том числе, возможно, его причастность к коррупции.

Биография Романа Старовойта

Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске, его отец работал на Курской атомной электростанции. Уже через два года его перевели на Ленинградскую АЭС, поэтому детство будущий министр провел в Сосновом Бору Ленинградской области.

В 1995 году Старовойт окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова по специальности «Импульсные тепловые машины». Затем несколько лет проработал в бизнесе: с 1995 по 2001 год возглавлял компанию по управлению активами НПФ «Промышленный», а с 2002 по 2005 год был владельцем и генеральным директором «Стройинвеста», который занимается строительством и поставками материалов.

После этого Старовойт проявил интерес к госслужбе. В 2008 году он получил образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Северо-Западной академии госслужбы, параллельно занимаясь работой в комитете по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. В 2012 году он занял пост замдиректора Департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства РФ, а в ноябре того же года стал руководителем «Росавтодора».

В «Росавтодоре» Старовойт пробыл почти шесть лет: за это время он успел защитить диссертацию по теме «Инновационная методика подготовки спортсменов в зимнем полиатлоне» в Московском университете МВД РФ. С 1 октября 2018 года Старовойт стал замминистра транспорта России, но уже 11 октября его назначили врио губернатора Курской области на смену Александру Михайлову. Старовойт был выпускником второго потока «школы губернаторов».

Руководство Курской областью и скандал с «зубами дракона»

В июне 2019 года «Единая Россия» выдвинула Романа Старовойта в губернаторы Курской области: он был зарегистрирован кандидатом от партии, при этом не являясь ее членом. На состоявшихся 8 сентября выборах Старовойт получил 81% голосов при явке в 41,6% и был избран губернатором на пятилетний срок.

21 декабря 2020 года он также стал членом президиума Государственного Совета Российской Федерации.

close Губернатор Курской области Роман Старовойт выступает перед началом спектакля «Салют Победы» на арене Курского государственного цирка, 2021 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На посту главы Курской области Старовойт выступил в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова, когда тот призвал начать в регионах «самомобилизацию» еще до объявления частичной мобилизации на территории России. Тогда же губернатор сообщал, что в СВО на Украине от Курской области участвуют более 800 добровольцев. Позже он не раз посещал ДНР и оценивал восстановление разрушенных объектов.

При Старовойте началось строительство защитных сооружений на границе с Украиной, «зубов дракона». К качеству этих конструкций, представляющих собой большие бетонные пирамиды, вскоре возникли вопросы.

После проверки правоохранительных органов в хищениях был обвинен тогдашний заместитель Старовойта Алексей Смирнов. В МВД заявили о мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений, и Смирнов был отправлен под арест, хотя вину не признал.

Старовойт на посту министра транспорта

Старовойт был назначен министром транспорта России 14 мая 2024 года. За год работы чиновника Минтранс разработал дорожную карту мероприятий по безопасному использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ) электросамокаты, электроскутеры, моноколеса и другие аналогичные средства транспорта. Но по мнению вице-главы Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, это не улучшило ситуацию с СИМ на дорогах.

«Что произошло с личными СИМ за эти годы? А ничего — полная анархия, как и было ранее. Просто их стало больше», — сказал Шапарин «Газете.Ru».

По его словам, Минтранс также разрешил иностранным грузоперевозчикам каботажные поездки по России и снял ограничения по предельно допустимым нагрузкам для мусоровозов. При этом Шапарин привел в пример другие страны, где такие действия плохо сказываются на дорогах.

Личная жизнь Романа Старовойта

Роман Старовойт был женат один раз, в 2021 году он развелся с супругой Светланой. В этом браке родились две дочери: одной из них сейчас 15, а другой 18 лет.

Курские СМИ в его бытность губернатором писали, что у чиновника роман с девушкой намного моложе него. Полину Корнееву (именно она опознавала тело на месте происшествия) называли «будущей первой леди Курска». После перехода Старовойта на работу в Минтранс пара вместе ухала в Москву.

Старовойт всерьез увлекался спортом: он участвовал в марафонах и соревнованиях по триатлону. В октябре 2018 года он за 13 часов 33 минуты преодолел супермарафон Iron Man («Железный человек»), куда входят плавание на 3,8 км, езда на велосипеде на 180 км и забег на 42 км.

При жизни Старовойт был награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы, был Действительным государственным советником Российской Федерации 1-го класса.