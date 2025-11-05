Рэпер, мусульманин, «коммунист». У Нью-Йорка новый мэр — «худший кошмар» Трампа

В Нью-Йорке 4 ноября состоялись выборы мэра. Впервые на них победил мусульманин Зохран Мамдани, он вступит в должность 1 января 2026 года. Политик намерен бороться «с кризисом стоимости жизни» и известен своим публичным противостоянием с Дональдом Трампом. Глава Белого дома угрожал депортировать Мамдани и даже захватить мегаполис. Противники избранного мэра считают, что он хочет превратить Нью-Йорк в «мусульманский рай, где правят джихадисты». Что говорят о Мамдани в России, чем он известен и какие у него планы — в материале «Газеты.Ru».

Новый мэр Нью-Йорка

Победу на выборах мэра Нью-Йорка одержал 34-летний демократ-социалист Зохран Мамдани, сообщает Associated Press.

«Благодаря своей убедительной победе демократ-социалист войдет в историю как первый мэр-мусульманин, первый мэр южноазиатского происхождения и первый мэр, родившийся в Африке», — говорится в публикации.

Кроме того, Мамдани станет самым молодым мэром города с 1892 года .

В выборах приняли участие более 2 млн жителей Нью-Йорка — это стало рекордной явкой за более чем 50 лет. Мамдани удалось опередить экс-губернатора штата Нью-Йорк, демократа Эндрю Куомо и республиканца Кертиса Сливу. Молодой политик принесет присягу 1 января 2026 года.

Победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка вызвала широкий резонанс в мировых СМИ. В частности, американская газета New York Post (NYP) на обложке номера от 5 ноября разместила политика в красном костюме на фоне городской панорамы, в руках у него — серп и молот.

NYP изменила неформальное название Нью-Йорка «Большое яблоко» (Big apple) на «Красное яблоко». При этом буква «R» в слове «красное» (Red) развернута и выглядит как кириллическая «Я».

Чем известен избранный мэр?

Мамдани родился 18 октября 1991 года в Кампале — столице Уганды. Он происходит из угандийско-индийской мусульманской семьи. Его мать — режиссер Мира Наир, номинированная на премию «Оскар», а отец — профессор Колумбийского университета Махмуд Мамдани.

В возрасте пяти лет с родителями переехал в Кейптаун, а спустя два года оказался в Нью-Йорке, где окончил среднюю школу. В 2014-м окончил Баудин-колледж в штате Мэн со степенью бакалавра в области африканистики. Впоследствии защищал должников по ипотеке от выселения.

Мамдани — поклонник хип-хопа, выступал под псевдонимами Young Cardamom и Mr. Cardamom. Читал рэп на социальную тематику. В клипе на его песню Nani снялась индийско-американская актриса, автор кулинарных книг и телеведущая Мадхур Джеффри.

В 2018-м Мамдани получил гражданство США. В начале 2025-го женился на художнице сирийского происхождения Раме Дуваджи.

Во что верит и чем увлекается Мамдани?

Будущий мэр Нью-Йорка — шиит-двунадесятник, последователь крупнейшего течения в шиитском исламе. Он болеет за английский футбольный клуб «Арсенал», команды «Нью-Йорк Джайентс» (американский футбол) и «Нью-Йорк Метс» (бейсбол).

Мамдани — член организации «Демократические социалисты Америки» (DSA). В ноябре 2020 года был избран в законодательное собрание штата Нью-Йорк. Он стал первым угандийцем и третьим мусульманином, когда-либо бывшим членом этого органа.

Летом политик выдвинулся на праймериз демократов от DSA и неожиданно победил Куомо, считавшегося фаворитом. В результате экс-губернатор штата Нью-Йорк пошел на выборы как независимый кандидат.

Во время избирательной кампании Мамдани активно вел социальные сети, что помогло ему добиться поддержки среди избирателей молодого поколения. В частности, в TikTok он обращался к «цветным» избирателям, выступая на бенгальском, испанском и других языках. Кроме того, он записал на видео свой прыжок в холодный океан, чтобы рассказать о необходимости заморозки цен на аренду.

В каких отношениях с Трампом?

Между Мамдани и 79-летним президентом США Дональдом Трампом существуют «острые разногласия», пишет The Times. В частности, социалист называл себя худшим кошмаром президента, который «предал американский рабочий класс». Глава Белого дома тоже не стеснялся в выражениях.

«Как президент Соединенных Штатов, я не позволю этому коммунистическому безумцу разрушить Нью-Йорк. Будьте уверены, у меня все рычаги и все козыри в моих руках», — писал Трамп в Truth Social.

Он пригрозил арестовать Мамдани, депортировать его, сократить федеральное финансирование Нью-Йорка и даже захватить город в случае победы социалиста на выборах. Также глава Белого дома назвал «глупцами» евреев, которые проголосовали за Мамдани.

Мамдани на своей избирательной вечеринке в Бруклине напрямую обратился к президенту США.

«Если кто-то и может показать стране, преданной Дональдом Трампом, как его победить, так это город, который его породил (Трамп родился в Нью-Йорке) <…> Итак, Дональд Трамп, поскольку я знаю, что ты смотришь, у меня для тебя пара слов: сделай погромче», — цитирует его NBC News.

По мнению Der Spiegel, Мамдани своим заявлением объявил войну Трампу.

Какие планы у Мамдани на посту мэра?

Мамдани намерен бороться «с кризисом стоимости жизни» — это основная цель его программы, которая включает не только бесплатный проезд на автобусах, но и введение налога для богатейших жителей Нью-Йорка. Кроме того, он планирует «заморозить» цены на аренду жилья и сделать бесплатным дошкольное образование для всех детей в возрасте до пяти лет.

После победы на выборах Мамдани заявил, что Нью-Йорк останется «городом иммигрантов» .

«Нью-Йорк — город иммигрантов, город, который построили иммигранты, которым двигали иммигранты, и начиная с сегодняшнего вечера он будет возглавляться иммигрантом», — подчеркнул избранный мэр.

Противники Мамдани считают, что он хочет превратить Нью-Йорк в «мусульманский рай, где правят джихадисты», и что он «хочет, чтобы законы шариата стали руководящим принципом», пишет газета Metro. Однако политик никогда не высказывал подобных идей.

Также Мамдани делал внешнеполитические заявления. В частности, он обвинил Израиль в «апартеиде и геноциде» в секторе Газа и призвал к разрыву финансовых связей между Вашингтоном и Иерусалимом. Кроме того, он пообещал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Бывший президент США Барак Обама созвонился с Мамдани и выразил ему поддержку. По мнению западных СМИ, Мамдани — будущее главное лицо демпартии . Однако стать президентом он не сможет, поскольку родился не в США.

Как на победу Мамдани отреагировали в России?

В Кремле не думают, что победа противника Трампа на выборах мэра Нью-Йорка и конфликт на Украине взаимосвязаны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы не думаем, что это взаимосвязанные каким-то образом вещи. Это внутренние дела Соединенных Штатов Америки», — сказал он, отвечая на вопрос, нет ли у Кремля опасений, что противоречия внутри США помешают диалогу по Украине.

Политолог-американист Малек Дудаков обратил внимание на то, что победа Мамдани вызвала панику у бизнес-элиты Нью-Йорка.

«В ближайшие месяцы город могут покинуть сотни тысяч политических «беженцев». Под ударом окажется и израильское лобби, которое потратило десятки миллионов долларов в попытке не дать Мамдани выиграть. Тот может объявить бойкот компаниям, работающим с Израилем, и вводить санкции на городском уровне», — отметил он в своем Telegram-канале.

По мнению Дудакова, итоги выборов в Нью-Йорке усилят позиции новых молодых левых по обе стороны Атлантики.

Победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка отражает идейно-политический раскол США и сигнал к антитрамповской контрреволюции , считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Если американские консерваторы называют победу Трампа на выборах 2024 года началом «трамповской консервативной революции», то вот им ответ — сигнал о начале леволиберальной антитрамповской контрреволюции», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.