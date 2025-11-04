Маск высказался о выборах мэра Нью-Йорка

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети X назвал жульничеством форму избирательного бюллетеня на выборах мэра Нью-Йорка.

«Форма бюллетеня [на выборах мэра] Нью-Йорка — это жульничество! Удостоверение личности не требуется, другие кандидаты в мэры указаны дважды, имя [экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю] Куомо размещено последним в нижнем правом углу», — написал Маск.

Выборы мэра Нью-Йорка проходят 4 ноября. За должность главы города вместе с Куомо борются кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани, а также республиканец Кертис Слива.

До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Маск приостановил создание своей политической партии, так как не хочет перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии. Позднее американский предприниматель назвал ложью сообщение WSJ.

О создании политической организации «Партия Америки» Маск сообщал в июле. Он заявлял, что его партия может выступить в поддержку какого-либо кандидата на следующих президентских выборах в США в 2028 году, однако в ближайшие 12 месяцев внимание будет сосредоточено на выборах в палату представителей и сенат.

Ранее Маск высказался о нелегитимных правительствах.