50 Cent готов отдать миллионы политику из Нью-Йорка, чтобы тот навсегда покинул город

Рэпер 50 Cent заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что готов заплатить кандидату в мэры Нью-Йорка Зохрану Мамдани почти $260 тыс. (примерно 19,5 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru») за то, что тот навсегда покинет город.

В своем недавнем выступлении на шоу «The Breakfast Club» Мамдани пообещал взимать 2%-ный налог с 1% богатейших жителей мегаполиса. Он предположил, что эта инициатива не понравится 50 Cent, поскольку рэпер не раз критиковал подобную налоговую политику.

«Откуда он взялся? Чей это друг? Мне не нравится его план. Дам ему $258 750 тыс. и билет первого класса в один конец подальше от Нью-Йорка», — прокомментировал инициативу Мамдани музыкант.

Недавно лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский (признан в РФ иностранным агентом) в беседе с YouTube-каналом «Sheinkin 40» заявил, что его колоссальным образом волнует вопрос, кто станет будущем мэром Нью-Йорка.

«Я люблю всех животных, но не хочу видеть крыс на улице. Я не хочу дышать мочой, платя $3 за проезд в метро. <…> Я не хочу, чтобы было такое количество мусора в прекрасном Бруклине, прекрасном Бушуике — районе, где я живу», — говорил артист.

25 июня Мамдани одержал победу на праймериз Демократической партии США в качестве кандидата в мэры Нью-Йорка. В случае победы на выборах политик станет первым мусульманином на этом посту.

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