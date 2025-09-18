В США задержали подозреваемого в угрозах кандидату в мэры Нью-Йорка

NYP: подозреваемого в угрозах кандидату в мэры Нью-Йорка Мамдани задержали в США

В американском штате Техас задержали 44-летнего Джереми Фистела, подозреваемого в угрозах убийством одному из претендентов на пост мэра Нью-Йорка — Зохрану Мамдани. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что в четверг, 18 сентября, Фистела предстанет перед судом, где ему будут предъявлены обвинения в террористических угрозах и преследовании, мотивированном расовой и религиозной ненавистью.

«Подозреваемый в отвратительных расистских угрозах смерти в адрес кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани был задержан в Техасе и доставлен обратно в Большое Яблоко (Нью-Йорк — прим. ред.) для судебного слушания», — говорится в публикации.

По данным New York Post, в июне Фистел оставил Мамдани, уроженцу Уганды, несколько голосовых сообщений, содержащих расистские оскорбления и угрозы взорвать его автомобиль и расправиться со всей его семьей.

«Тебе... не рады в Нью-Йорке, как и твоей семье», — цитирует газета сообщение с угрозами.

Ранее Мамдани стал лидером гонки по сбору пожертвований.