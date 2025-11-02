«Это очень сложно»: самарский губернатор-сквернослов призвал чиновников быть вежливее

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, уволивший главу района с использованием нецензурной лексики, призвал подчиненных повысить культуру общения с населением. По его мнению, необходимо перейти на «более корректную и правильную форму обращения» с жителями региона. После грубой отправки в отставку муниципального чиновника Федорищев пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней.

Чиновникам в Самарской области необходимо повысить культуру общения с населением, заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Вопросы хамства не раз поднимались в стенах правительства Самарской области. Это очень сложно отрегулировать нормативно, хотя есть соответствующие кодексы этики», — сказал он в ходе оперативного совещания областного правительства, которое транслировалось во «ВКонтакте».

Глава региона попросил подчиненных проанализировать ситуацию и дать предложения, чтобы перейти на «более корректную и правильную форму обращения с гражданами».

Поводом для реакции Федорищева стало обращение женщины, которая столкнулась с грубостью сотрудника областного министерства здравоохранения.

«Не смог сдержаться»

14 октября 36-летний Федорищев в ходе выездной проверки объявил главе Кинельского района Юрию Жидкову об увольнении, используя нецензурную лексику, и хлопнул чиновника по плечу. Причиной эмоциональной реакции руководителя региона стало ненадлежащее состояние мемориального камня, посвященного героям Великой Отечественной войны.

Позже Федорищев извинился перед жителями области за грубую форму и уточнил, что основанием для отставки Жидкова также стало запущенное состояние Дома культуры и управления ЖКХ, а также поломки и нарушения пожарной безопасности в местной школе.

На следующий день 60-летнего Жидкова госпитализировали с гипертоническим кризом. Он назвал произошедшее недоразумением и заявил, что «про этот камень вообще не знал». Чиновника выписали из больницы в конце октября. Он принял решение покинуть пост главы района.

Поведение Федорищева вызвало неоднозначную реакцию в обществе. По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, самарский губернатор принял правильное решение.

«По-человечески я его всецело понимаю. И думаю, что все патриотически настроенные россияне тоже. Он не сдержался, и много кто поступил бы так же», — сказал Чепа газете «Взгляд».

Парламентарий подчеркнул, что этот случай должен стать «примером и назиданием» для других чиновников и всех жителей России, кто «не понимает или не разделяет приверженность нашим традиционным, базовым ценностям».

Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев придерживается противоположной точки зрения — чиновникам необходимо следить за языком в окружении микрофонов или телекамер.

«Мы что, все гимназисты, что ли? Не используем иногда крепкие выражения? Просто надо следить за окружающей средой. Если ты позволяешь себе такие выражения, то посмотри вокруг, нет ли рядом телекамер или микрофонов. Нельзя материться, нельзя позволять себе разного рода высказывания. Вот в чем ошибка губернатора», — отметил он в беседе с изданием «Говорит Москва».

Произошедший инцидент — урок, который должен усвоить каждый чиновник, резюмировал Фадеев.

Десять дней вежливости

27 октября Федорищев на оперативном совещании в правительстве пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней, пишет РИА Новости.

На мероприятии рассматривалось обращение женщины, которая пожаловалась на протекающую из-за ремонта крышу в доме. Представитель областной Госжилинспекции региона заявил, что это не входит в обязанности его сотрудников

«У меня есть еще дней десять, в которые я обещал себе, коллегам в правительстве, что я буду достаточно вежлив. В том числе, когда слушаю такие доклады [о том, что] месяц жителей затапливает», — отреагировал Федорищев.

В связи с чем связан десятидневный срок, он не уточнил. Губернатор попросил самарского министра энергетики и ЖКХ Виталия Брижаня доложить так, «чтобы мы поняли, о чем идет речь, в чем была проблема, как она устранена». Чиновник уточнил, что с жительницей подписали соглашение о компенсации ущерба, а крышу отремонтируют до конца ноября.