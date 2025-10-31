На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Самарской области, жестко уволивший главу района, записал рэп

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, грубо уволивший главу одного из районов, представил рэп-трек. Фрагмент композиции выложил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Он вспомнил молодость и записал рэп-трек (включите звук обязательно), в котором трогательно вопрошает, какой стратегией вернуть величие региону», — сказано в посте.

Трек посвящен городу Самаре. В композиции есть такие слова: «Мы грешники, грехов наших пионы расцветали» и «автомобильная столица — город без дорог».

До этого глава региона пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней.

В середине октября Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова в ходе рабочей поездки. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Глава региона объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев», а Жидков назвал произошедшее недоразумением. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты назвали наиболее близких к отставке российских губернаторов.

