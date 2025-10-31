Губернатор Самарской области, жестко уволивший главу района, записал рэп

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, грубо уволивший главу одного из районов, представил рэп-трек. Фрагмент композиции выложил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Он вспомнил молодость и записал рэп-трек (включите звук обязательно), в котором трогательно вопрошает, какой стратегией вернуть величие региону», — сказано в посте.

Трек посвящен городу Самаре. В композиции есть такие слова: «Мы грешники, грехов наших пионы расцветали» и «автомобильная столица — город без дорог».

До этого глава региона пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней.

В середине октября Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова в ходе рабочей поездки. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Глава региона объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев», а Жидков назвал произошедшее недоразумением. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

