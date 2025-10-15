«Слишком эмоционально? Да. Уволен». Самарский губернатор обматерил и отправил в отставку главу района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова после рабочей поездки, сопровождавшейся публичным конфликтом. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Федорищев объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев», а Жидков назвал произошедшее недоразумением. Месяц назад Федорищев вмешался в публичный конфликт Егора Крида и Екатерины Мизулиной, после чего был вынужден удалить свой Telegram-канал.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев после проверки городского округа Кинель принял решение об отставке главы района Юрия Жидкова. В интернете распространились кадры, на которых губернатор во время инспекции резко объявляет чиновнику об увольнении.

Во время поездки Федорищев вместе с членами регионального правительства проверял состояние социальных объектов. Поездка началась с осмотра школы в поселке Кинельском, где в 2025 году был завершен капитальный ремонт. Губернатор отметил неудовлетворительное состояние фасада здания и благоустройства территории.

«Новые и современные классы, а за окном — не пойми что. Так быть не должно. Есть замечания по некоторым организационным моментам в работе школы», — привела его слова пресс-служба правительства.

По словам губернатора, в школе были выявлены нарушения пожарной безопасности: с пластиковых окон сняты ручки, что, по его словам, могло привести к трагедии в случае пожара. На улице часть спортивных тренажеров оказалась спилена или неисправна. Затем глава региона посетил Дом культуры и управление жилищно-коммунального хозяйства, состоянием которых также остался недоволен.

Во время обхода территории Федорищев обратил внимание на лежащий в траве камень с разбитой табличкой, на которой было написано: «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны».

Губернатор несколько раз спросил у главы района, что это такое. Жидков ответил, что это «просто камень». После этого Федорищев хлопнул чиновника по плечу и, используя нецензурное выражение, заявил, что тот уволен.

«В связи с неуважением к району»

close Григорий Сысоев/РИА Новости

Позже Вячеслав Федорищев прокомментировал произошедшее в своем канале на платформе Max. По его словам, решение об увольнении было принято из-за «пренебрежительного отношения к памяти героев Великой Отечественной войны» и неудовлетворительного состояния муниципальных объектов.

«Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — написал губернатор.

Он отметил, что ранее обращал внимание главы района на значение этого объекта, однако тот «принял решение не подавать виду, что знает, что это такое». «Дальше было принято решение об отстранении его от должности в связи с неуважением к району, в котором он работает, к людям, которые там живут, и к памяти, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны», — пояснил Федорищев в эфире Радио РБК.

«Про камень вообще не знал»

close Юрий Жидков/VK

Юрий Жидков, возглавлявший Кинельский район с октября 2020 года, в разговоре с изданием Mash подтвердил увольнение. Он признался, что ему «обидно, но старается держаться». По словам экс-главы, конфликтов с губернатором ранее не было, а район занял первое место в регионе по экономическим показателям за 2024 год. Жидков добавил, что средства на ремонт школ и других объектов были запланированы только на 2027 год, поэтому работы еще не начинались.

Инцидент с камнем бывший глава назвал недоразумением.

По его словам, камень изначально находился в парке как заготовка под памятник участникам войны, позже был перенесен к школе для использования в музее, однако табличку с прежней надписью не сняли.

«Я про этот камень вообще не знал», — сказал Жидков. Он также сообщил, что после отставки намерен отдохнуть и заняться здоровьем.

Полномочия главы муниципального района могут быть прекращены только по основаниям, указанным в статье 30 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Согласно закону, решение об отставке должно быть принято депутатами районного собрания при наличии конкретных причин — например, выезда за границу на постоянное место жительства, признания судом недееспособным или получения статуса иностранного агента. Начата ли процедура досрочного прекращения полномочий Жидкова, неизвестно.

Конфликт Федорищева с Кридом из-за Мизулиной

В сентябре Вячеслав Федорищев вмешался в конфликт певца Егора Крида и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Поводом стало заявление Мизулиной о «непристойных сценах» на концерте Крида в «Лужниках», скамерстве и рекламе онлайн-казино. Крид в ответ обвинил Мизулину в цензуре и лицемерии, заявив, что она вмешивается в личную жизнь артистов и «ломает детям психику».

Губернатор Самарской области предложил Криду личную встречу. В своем Telegram-канале Федорищев написал, что хочет «по-мужски объяснить, почему нельзя обижать девушку, даже если она не права», и пригласил артиста приехать в Самару «не с концертом, а поговорить». После волны комментариев Федорищев закрыл свой Telegram-канал и полностью перешел в Max, где стал размещать только официальные сообщения и обращения к жителям региона.