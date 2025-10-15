Мат у школы: глава района попал в больницу после скандала с губернатором

Госпитализация главы района
Попавший в больницу после скандала с губернатором глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков сообщил, что планирует написать заявление об увольнении.
«Сейчас я нахожусь в больнице, восстанавливаю здоровье. После выздоровления намерен написать заявление об увольнении», — написал Жидков в своем Telegram-канале.
Утром чиновника экстренно доставили в отделение кардиологии местной больницы. По информации Mash, причиной госпитализации стал гипертонический криз. Жидков поступил с давлением 160 на 110, врачам удалось снизить его до 140 на 90. Сейчас чиновник находится в палате. Его самочувствие нормальное, он ходит самостоятельно.
В самарском Минздраве назвали состояние госпитализированного главы района стабильным.
«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», — цитирует ведомство РИА Новости.
Губернатор с матом уволил Жидкова
Накануне в социальных сетях распространилось видео, на котором губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе инспекции говорит Жидкову о его отставке, используя нецензурное слово. При осмотре территории школы в поселке Кинельском Федорищев увидел лежащий на земле закладной камень с разбитой табличкой. Губернатор несколько раз спросил у Жидкова, что это такое, в ответ глава района заявил, что «это просто камень».
«Это просто камень? Уволен, (матерное слово. — прим. ред.)», — сказал Федорищев Жидкову, хлопнув при этом его по плечу.
Позже Федорищев в своем канале в мессенджере Max объяснил, что на камне была мемориальная табличка погибшим на Великой Отечественной войне.
«Отдельно про отношение к самому важному — памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе, на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — отметил он.
Жидков в комментарии Mash назвал произошедшее недоразумением. По его словам, этот камень сначала стоял в парке как заготовка под памятник участникам Великой Отечественной войны. Затем камень перенесли к школе, чтобы «использовать для музея». Чиновник заявил, что «про этот камень вообще не знал».
«Слов нет, одни эмоции. Ну ладно, ничего, переживем», — сказал он.
Мог ли губернатор уволить главу района?
Юрист Олег Захаров в беседе с «Ведомостями» отметил, что срок полномочий Жидкова на посту главы Кинельского района истекает через две недели. Поэтому он усомнился в необходимости «затевать» процедуру досрочной отставки Жидкова.
Закон о местном самоуправлении, который был принят в этом году, предусматривает, что решение высшего должностного лица субъекта об увольнении главы муниципалитета должны одобрить депутаты представительного органа. Соответственно, Жидков формально пока остается главой района.
Адвокат Оскар Черджиев сообщил Telegram-каналу Baza, что использование Федорищевым мата в публичном месте можно расценить как правонарушение, предусмотренное ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). За это грозит административный арест на 15 суток как один из видов наказания.
Адвокат Александр Зорин согласился с мнением коллеги. Он считает, что губернатор Самарской области нарушил закон о государственном языке. По мнению юриста, после такого поступка его самого якобы могут отправить в отставку в связи с утратой доверия.
20 сентября «Ведомости» выпустили материал о том, что Федорищев вместе с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым оказались под угрозой увольнения. Издание ссылалось на 21-й рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» от «Минченко консалтинга». Федорищев находился в рейтинге в «красной группе риска», что означало вероятность отставки.
Вячеслав Федорищев был назначен исполняющим обязанности губернатора Самарской области 31 мая 2024 года по решению президента РФ Владимира Путина. На момент назначения 34-летний Федорищев был самым молодым из действующих глав российских субъектов. В сентябре того же года он одержал победу на досрочных выборах, получив 75,96% голосов.
Как Юрий Жидков стал главой района
Жидков родился в 1965 году в селе Новый Сарбай Кинельского района. У него есть два высших образования по специальностям «механизация сельского хозяйства» и «менеджмент организации».
Его карьера началась в СПК Колхоз им. Калягина. Там он работал сначала инженером по эксплуатации сельскохозяйственных машин, а затем заведующим мастерскими.
В декабре 1996 года его назначили главой Новосарбайской сельской администрации. С января 2006 года по июнь 2009 года Жидков был главой сельского поселения Новый Сарбай.
С июля 2009 по июнь 2015 года он занимал пост директора МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский». Одновременно с этим с 2010 года по 2015 год Жидков был депутатом Собрания представителей муниципального района Кинельский.
В июле 2015 года он стал первым заместителем главы муниципального района Кинельский, а в октябре 2020-го — главой района.