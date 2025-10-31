«Режет ухо аборигенам»: в Госдуме оценили рэп-трек губернатора Самарской области

В рэп-треке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева очень много слов, которые режут ухо, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев. Он признался, что не является поклонником рэпа и выразил надежду, что увлечение творчеством не скажется на работе губернатора.

«Что касается творческих экспериментов нашего нынешнего губернатора, то отрадно, что Вячеслав Андреевич в своем творчестве обратился к темам Самары. У меня нет информации, подтверждающей, что это было разослано депутатам. Может быть кому-то рассылались, но я разговаривал с несколькими депутатами самарской губернской думы — они не получали этого шедевра. Вообще, надо сказать, что творческие амбиции были у представителей власти с античных времен. Были правители, которые требовали признания именно их способностей, достоинств как поэтов, музыкантов. Одной светской власти им было недостаточно, поэтому, может быть, есть какие-то стремления реализовать себя в творчестве», — сказал Матвеев.

Депутат отметил, что не является сторонником и поклонником рэпа как музыки, поэтому ему трудно оценить достоинства трека.

«Наверное, молодежи это может нравиться, хотя в самом тексте, который я послушал, есть очень много вещей, которые там, видимо, присутствуют ради рифмы. Мягко говоря, режут ухо аборигенам, к коим я себя отношу. Будем продолжать внимательно следить над новыми гранями таланта нашего молодого губернатора. Главное, чтобы это не сильно отвлекало его от работы», — заключил Матвеев.

О том, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, грубо уволивший главу одного из районов, представил рэп-трек, сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев. Фрагмент композиции он выложил в своем Telegram-канале. Трек посвящен городу Самаре. В композиции есть такие слова: «Мы грешники, грехов наших пионы расцветали» и «автомобильная столица — город без дорог».

